Elmontör till Halmstad - dagtid
Jobandtalent Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Halmstad Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Halmstad
2026-03-06
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobandtalent Sweden AB i Halmstad
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige
Har du ett intresse för fordon och teknik och vill arbeta i en roll där ingen dag är den andra lik? Nu söker Job&Talent elmontörer till Halmstad för arbete med kundanpassning av fordon på den svenska marknaden. Här får du ett utvecklande jobb med varierande arbetsuppgifter där du får använda både händerna och huvudet - i en miljö som utmanar och utvecklar dina tekniska kunskaper.Publiceringsdatum2026-03-06Om tjänsten
Som elmontör arbetar du med att anpassa fordon efter kundernas specifika önskemål. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av montering, installation och koppling av fordonsel. Arbetet sker på dagtid.
DINA KVALIFIKATIONER
Kan läsa och förstå ritningar
Har erfarenhet av fordonsel och elinstallationer
Är van vid att arbeta med handverktyg
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har B-körkort
MERITERANDE
Erfarenhet av liknande arbete som fordonsmontör
Utbildning eller erfarenhet inom el-lära
DIN PROFIL
För att lyckas och trivas i rollen så tror vi att du:
har viljan att utvecklas och vara en god ambassadör för Job&Talent
är ansvarsfull har god känsla för detaljer.
har en hög servicenivå.
är strukturerad och noggrann då arbetet innehåller flera, ibland komplicerade, moment.
är självständig i din roll kommer du ha kontakt med flera olika personer dagligen vilket kräver att du är en person med ett socialt intresse.
OM OSS
Job&Talent tillhandahåller en digital plattform med målet att förändra arbetsmarknaden och göra den mer effektiv och rättvis. Vi är ett globalt företag som tillhandahåller tio-tusentals medarbetare till kunder som Amazon, Uber, Santander, och H&M från våra kontor i Storbritannien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Portugal, Mexiko, Colombia och Sverige. Job&Talent är en av Sveriges största bemanningsföretag inom vår sektor, och vi specialiserar oss inom lager och logistik samt industri och verkstad.
ANSÖKAN
Är du den vi söker? Om du har frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Kontaktuppgifter hittar du längre ned.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan, bifoga CV och personligt brev.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7346687-1879699". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Stationsgatan 37 (visa karta
)
302 50 HALMSTAD Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
9783094