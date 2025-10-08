Elmontör till fantastiskt team i Västerås
Jobandtalent Sweden AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Västerås
2025-10-08
VÅRT ERBJUDANDE Ta chansen att bli en del av ett fantastiskt team som elmontör. Här får du möjlighet att utvecklas både personligt och professionellt, med duktiga kollegor att lära av. Vi söker dig med kunskap inom elmontering och gymnasial utbildning inom el/elautomation. Vi söker dig som är kommunikativ, noggrann och gillar att samarbeta. ARBETSUPPGIFTER Som elmontör kommer du att montera och koppla el-/automationsutrustning utifrån tekniska underlag. Då arbetet utförs i team är det viktigt att du är kommunikativ, tycker om att samarbeta och vill vara med och utveckla teamet. Du har goda möjligheter att utvecklas både som person och i din yrkesroll då vi har duktiga och kunniga medarbetare att lära av. Varje team har en teamledare. OM DIG Vi söker dig som är händig, noggrann och gillar ordning och reda. Du är en social och positiv person med god social kompetens och trivs med att samarbeta i team. BAKGRUND - Gymnasial utbildning inom el/elautomation alternativt motsvarande erfarenhet - Tidigare erfarenhet av elmontering & ellära - Tidigare erfarenhet av mekanik KRAV - Flytande svenska i tal och skrift. Kunna läsa och förstå instruktioner och säkerhetsföreskrifter. - Körkort B OM UPPDRAGET Vår kund är en framstående arbetsgivare inom elmontering och elautomation. Med ett starkt fokus på teamwork och kontinuerlig utveckling erbjuder vi en stimulerande arbetsmiljö där du kan växa både som person och yrkesmässigt. Kundens expertis och engagerade team av erfarna medarbetare ger dig möjlighet att utvecklas och trivas. JOB&TALENT På Job&Talent tillhör du ett av Sveriges största, och ett av världens snabbast växande rekryterings- och bemanningsföretag. Våra kunder hör till några av landets mest välkända varumärken och vi erbjuder goda möjligheter att växa och utvecklas, såväl genom att rekryteras för vidare karriär hos någon av våra kunder som internt inom Job&Talent. Självklart är vi kollektivavtalsanslutna.
ANSÖKAN Är du den vi söker? Ansökan sker genom att du registrerar dig nedan. Bifoga CV och personligt brev. Observera att vi inte har möjlighet att hantera ansökningar som inkommer via mail eller telefon.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
