Elmontör till Elektromatik
2025-08-20
Bli vår nya elmontör - arbeta praktiskt, utvecklas och bli en del av vårt härliga team!
Är du en noggrann och driven elmontör som älskar att arbeta praktiskt och skapa lösningar som gör skillnad? Vill du ha ett arbete där gemenskap, utveckling och innovation står i centrum? Då kan det här vara din nästa möjlighet!
På Elektromatik får du mer än ett jobb. Du blir en del av ett företag som kombinerar stolta traditioner med framtidens teknik och där laganda är en självklarhet. Vi letar nu efter dig som vill växa tillsammans med oss!
Vad du kommer att göra hos oss
Hos oss väntar en varierad och stimulerande arbetsdag där du får använda din skicklighet och problemlösningsförmåga. I rollen ingår bland annat:
Bygga och montera apparatskåp utifrån kopplingsscheman
Installera elkomponenter i containers och vagnar när det behövs
Arbeta i vår moderna verkstad i Själevad tillsammans med engagerade kollegor
Bidra till att leverera högkvalitativa och pålitliga lösningar till våra kunder
Arbetstider:
Måndag-torsdag: 06.50-16.00
Fredag: 06.50-14.25
Vem vi söker
Vi tror att du är en person som:
Har utbildning inom el eller automation
Har erfarenhet av att bygga apparatskåp och läsa kopplingsscheman
Är noggrann, ansvarstagande och har ett öga för kvalitet
Gillar att samarbeta och bidrar till en positiv arbetsmiljö
Talar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort
Men framför allt söker vi dig som vill bli en del av vårt team och utvecklas tillsammans med oss!
Varför välja Elektromatik?
Hos oss får du:
En trygg och stabil arbetsgivare som varit verksam sedan 1973
Vara del av en framtidsbransch - vi bidrar till att trygga elförsörjning till sjukhus, datacenter, industrier och andra viktiga samhällsfunktioner
Möjligheten att arbeta med högteknologiska lösningar i en innovativ miljö
Härlig gemenskap och en arbetsplats där din insats verkligen gör skillnad
Vi är en del av BOS Power, en nordisk ledare inom hållbar kraftproduktion och energilagring. Tillsammans är vi 236 engagerade medarbetare som alla brinner för att leverera lösningar våra kunder kan lita på - även när det oväntade händer.
Om anställningen
Start enligt överenskommelse
Inleds med 6 månaders provanställning med sikte på fast tjänst
Så här söker du
Sök enkelt genom att klicka på länken i annonsen (vi tar inte emot ansökningar via e-post på grund av GDPR). Sista dag att ansöka är 31 augusti. Vi börjar med intervjuer efter 4 augusti - så vänta inte med att skicka in din ansökan, vi tillsätter tjänsten så snart vi hittar rätt person!
Frågor? Kontakta rekryteringsspecialist Annica Wiberg på annica@awrekrytering.se
eller 070-28 28 414.
Ta chansen att bli en del av vårt team. Skicka in din ansökan redan idag!
