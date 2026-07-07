Elmontör till Coromatic
Uniflex AB / Tele- och elektronikmontörsjobb / Östersund Visa alla tele- och elektronikmontörsjobb i Östersund
2026-07-07
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Vill du arbeta med teknik som håller samhället igång? Nu söker vi flera elmontörer som vill vara med och bidra till lösningar där drift aldrig får stanna.
Hos Coromatic kommer du att arbeta i en verksamhet som säkrar kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Här skapas hög tillgänglighet och produktivitet för kunderna, och i många fall handlar det om system där oavbruten drift är avgörande – dygnet runt, året om.
Varför välja Coromatic?
Vår passion driver oss att alltid hitta den optimala lösningen. Vi gör det lilla extra – varje dag.
Här får du inte bara ett jobb, utan en karriär där du verkligen gör skillnad på riktigt.
Arbetsuppgifter Som elmontör kommer du att arbeta i hjärtat av produktionen med byggnation av automatikskåp samt elektrifiering av generatoraggregat och tillhörande utrustning hos Coromatic. Du får en viktig roll i att säkerställa att leveranser håller högsta kvalitet och sker enligt plan.
I det dagliga arbetet samarbetar du nära teamledare och kollegor i verkstaden. Arbetet utförs utifrån tydliga instruktioner från konstruktörer och sker i nära dialog med verifieringsavdelningen.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
• Elektrifiera generatoraggregat enligt ritningar och instruktioner
• Bygga och montera automatikskåp utifrån ritningsunderlag
• Säkerställa att arbetet utförs med hög kvalitet och precision
• Identifiera och rapportera avvikelser samt bidra till lösningar
• Delta i förbättringsarbete och produktutveckling
• Utföra egenkontroller innan verifiering
• Stötta vid felsökning tillsammans med verifieringsavdelningen
• Ansvara för ordning, dokumentation och materialhantering
• Säkerställa att verktyg och utrustning används och hanteras korrekt
Vem är du? För att lyckas i rollen har du en gymnasieutbildning inom elinstallation, elkraft, automation eller motsvarande praktisk erfarenhet. Du har goda kunskaper i att läsa och förstå elscheman och känner dig trygg i att arbeta praktiskt med elinstallationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av elinstallation, fordonselektronik eller service av maskiner och utrustning. Har du även certifikat för Heta arbeten eller truckkort ses det som en fördel.
Du är en person som har ett stort tekniskt intresse och som arbetar noggrant och strukturerat. Du tar ansvar för ditt arbete, har ett lösningsorienterat synsätt och trivs både med att arbeta självständigt och tillsammans med andra. Samtidigt har du en vilja att utvecklas och bidra till förbättringar i verksamheten.
Om företaget Vill du vara med på Coromatics resa?
Sök redan idag och bli en del av Coromatic – där din kompetens gör skillnad, varje dag.
Har du frågor om rollen är du varmt välkommen att höra av dig till Uniflex och ansvarig rekryterare Erika Larsson.
Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan.
Coromatic har mer än 800 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8028171-2089232". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), https://karriar.uniflex.se
831 31 OSTERSUND Jobbnummer
9994988