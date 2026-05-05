Elmontör sökes - Bygg framtidens lösningar
2026-05-05
LN Personal söker nu noggranna och tekniskt intresserade elmontörer för uppdrag hos vår samarbetspartner.
Vill du arbeta praktiskt med elmontering, testning och felsökning inom moderna robotprodukter och automatiserade system (AGV/AMR)? Då kan detta vara helt rätt roll för dig!
Som elmontör kommer du att arbeta med montering av elektriska komponenter inom robotlösningar och automatiserade system. Du bygger, kopplar och färdigställer elsystem enligt ritningar och elscheman, och är en viktig del i att säkerställa att produkterna fungerar som de ska innan leverans. I rollen ingår även enklare testning, driftsättning och felsökning tillsammans med kollegor. På sikt kan du få möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella fel. Arbetet sker i en modern produktionsmiljö där kvalitet, noggrannhet och struktur är avgörande.
Start: Omgående! Ansök redan idag, urval sker löpande
Ort: Göteborg
Omfattning: Heltid, dagtid mån-fre kl. 07.30-16.30.
Anställningsform: Konsultuppdrag, med möjlighet till anställning hos kund om allt fungerar bra.
• Erfarenhet av elmontering eller liknande praktiskt arbete
• God förmåga att läsa och förstå elscheman/ritningar
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Noggrann, lösningsorienterad och ansvarstagande
Meriterande
• Elutbildning eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av testning eller felsökning
Vi erbjuder dig en spännande roll inom framtidens teknik (AGV/AMR och automation) där du har möjlighet att utvecklas inom test, felsökning och avancerad elmontering. Du arbetar på en modern arbetsplats med engagerade och motiverade kollegor. Du behöver inte ha arbetat tidigare med robotteknik, utan vi värdesätter din vilja att lära och ditt tekniska intresse.
Om LN Personal AB
LN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, anslutna till Almega och med kollektivavtal som garanterar att du får rätt lön, försäkringar och arbetsvillkor. Vi finns lokalt i Västsverige och samarbetar med attraktiva arbetsgivare inom flera olika branscher.
Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare LN Personal AB
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA
LN Personal Kontakt
Fannie Edvardsson fannie@lnpersonal.se 073-820 08 98
