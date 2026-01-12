Elmontör med lödertifikat - Solna
2026-01-12
Är du noggrann, tekniskt intresserad och har erfarenhet av lödning? Då kan detta vara jobbet för dig! Rollen innebär lödning av elkomponenter och kablar samt arbete med funktionstest och kvalitetskontroll. Du får arbeta i en stabil och växande produktionsmiljö tillsammans med erfarna kollegor och får en trygg introduktion med stöd av mentor.
Arbetsbeskrivning
Vi söker dig som har giltigt lödcertifikat FSD 5115G, erfarenhet av lödning i produktion och är noggrann samt kvalitetsmedveten. Meriterande kan läsa ritningar och elscheman eller har teknisk utbildning.
Företaget växer kraftigt och det finns en god chans till fast anställning hos kund.
Du har flexibla arbetstider som är förlagda på dagtid. Publiceringsdatum2026-01-12Kompetenser
Giltigt lödcertifikat FSD 5115G (krav)
Minst 1 års erfarenhet av lödning i produktionsmiljö
God svenska i tal och skrift
Vi arbetar löpande med intervjuer och urval därför kan tjänsten komma att bli tillsatt innan slutdatum om vi matchat rätt kandidat. Observera att vi inte tar emot ansökningar eller CV via mail. Välkommen in med din ansökan redan idag!
Om Yourstaff
Yourstaff är ett kompetensföretag med en kärnverksamhet inom produktion, logistik, industri och teknik. Vi är specialister med 40 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering. Vår ambition är att vara en trygg arbetsgivare och rekryteringspartner som får företag och medarbetare att växa genom rätt matchning. På Yourstaff tror vi på mångfald inkludering och välmående. Våra ledord är kunskap, service, tillit, kvalitet och hållbarhet. Yourstaff ser medarbetaren som hjärtat i verksamheten. Så ansöker du
