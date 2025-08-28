Elmontör | Lernia Bemanning | Landskrona
Ta chansen att arbeta som elmontör hos vår kund i en dynamisk miljö där du blir en värdefull del av teamet. Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
I rollen som elmontör kommer du att använda dina färdigheter för komponentmontage, kabeldragningar, inkopplingar etc på kundanpassad maskinutrustning. Arbetet sker med stöd av elritningar. Du kommer att vara en värdefull del av kundens team och förhoppningsvis trivas i en dynamisk verkstadsmiljö.
Om dig
Vi söker dig som har en gedigen utbildning inom el och dokumenterad erfarenhet som elmontör, gärna med inriktning mot maskinutrustningar. Du behöver ha förmåga att tolka och arbeta utifrån elritningar samt hantera verktyg och utrustning på ett säkert sätt. God teknisk kompetens, noggrannhet och förmåga att arbeta effektivt är avgörande. Du är ansvarstagande, målinriktad och flexibel samt har en positiv inställning till ditt arbete.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i verkstadsmiljö och har arbetat med kundanpassad maskinutrustning. Erfarenhet av att samarbeta i team och förmåga att anpassa dig till nya tekniska lösningar är fördelaktigt. Kunskaper i avancerade elritningar och en förståelse för globala företagskulturer kan ge dig ett övertag i rollen.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
