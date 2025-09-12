Elmontör
HP Tronic Group erbjuder utveckling, tillverkning och logistik av kablage, styr- och testsystem för industriella applikationer. Hållbarhet ska gälla i allt vårt handlande, från första affärskontakt och genom produktens hela livscykel.
HP Tronic Group har idag verksamhet i Ljungby, Lund och Tranås Sverige, Suzhou, Kina, Ruse, Bulgarien och Pune, Indien.
Till vår verksamhet i Ljungby söker vi
Elmontörer
Dina arbetsuppgifter
Till vår produktionsavdelning i Ljungby söker vi nu elmontörer.
Jobbet innehåller arbetsmoment som mekanisk montering av komponenter, ledningsdragning och testning av elskåp och elplåtar.
Du är intresserad av att kontinuerligt arbeta med och delta i att driva förbättringar av arbetssättet.
Vi söker dig som har någon form av praktisk utbildning, med fördel inom el eller automation. Utöver detta har du gärna något års erfarenhet av industriarbete, gärna som montör mot el eller mekanik. Du är van att arbeta självständigt och värdesätter ordning och reda samt noggrannhet och kvalitet. Som person är du noggrann och ansvarsfull.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan idag. Vi gör löpande urval och intervjuer för tjänsten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
E-post: amra.smajlovic@hptronic.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elmontör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hörberg Petersson Tronic AB
(org.nr 556199-7916)
Långgatan 26 (visa karta
)
341 32 LJUNGBY Jobbnummer
9506464