Elmekanikkonstruktör till BAE Systems Bofors
2026-04-08
I Karlskoga utvecklas system där elektronik inte bara ska fungera - den ska få plats, skyddas och fungera i en fysisk konstruktion som utsätts för påfrestningar över tid. Det handlar inte om enskilda komponenter i ett schema, utan om hur de byggs in i en verklig produkt. Hur kapslingar utformas, hur kablage dras, hur lösningar klarar miljön de ska verka i och hur konstruktionen påverkar systemets funktion, till exempel ur ett störningsperspektiv.
BAE Systems Bofors är en del av en global koncern, men verksamheten i Karlskoga har en egen tyngd. Här sker utveckling, produktion och testning nära varandra, vilket gör att konstruktionen aldrig blir teoretisk, den prövas i verkligheten.
Samtidigt befinner sig verksamheten i en fas där flera projekt drivs parallellt och där komplexiteten i systemen ökar. Det gör att behovet av erfaren kompetens inom konstruktion är tydligt.
• Det vi gör ställer höga krav på hur saker faktiskt byggs ihop. Det handlar inte bara om funktion, utan om att lösningen ska hålla i praktiken, säger Johan Hurtig, sektionschef på BAE Systems Bofors.
En roll där konstruktionen tar form
Som elmekanikkonstruktör arbetar du med att ta fram lösningar där elektriska komponenter integreras i en mekanisk helhet. Det innebär att du arbetar med hur komponenter placeras, hur de skyddas och hur de kopplas samman. Du tar fram konstruktionsunderlag, gör avvägningar kring komponentval och säkerställer att lösningen fungerar som en del av systemet.
Arbetet omfattar både nyutveckling och förändringar i befintliga konstruktioner. Du är med genom hela processen: från krav och koncept till färdig lösning och vidare justeringar över tid.
• Det är en roll där du behöver förstå både detaljerna och helheten. Hur varje val påverkar nästa steg och slutresultatet, fortsätter Johan.
I rollen ställs du inför tekniska utmaningar som inte alltid har ett självklart svar. Utrymme, miljö, kravbild och funktion behöver vägas samman, och ofta finns det flera möjliga vägar fram.
Det kräver att du kan arbeta självständigt och fatta beslut i konstruktionen. Samtidigt behöver du kunna anpassa lösningar när förutsättningarna förändras. Arbetet handlar lika mycket om att förstå begränsningar som möjligheter och att hitta lösningar som fungerar i båda.
Ett arbete nära produktion och montering
En stor del av arbetet sker i nära dialog med produktion och andra funktioner. Det du konstruerar ska inte bara fungera i teorin, utan också gå att tillverka, montera och underhålla. Det innebär att du arbetar nära den fysiska produkten och har en tydlig koppling till hur konstruktionen faktiskt realiseras, och hur material och komponenter faktiskt tas fram och används i produkten. Du samarbetar med kollegor inom utveckling, inköp och leverantörer, och i vissa fall även kund i tekniska frågor. Det är i samspelet mellan dessa som lösningarna formas.
Konstruktionen stannar inte i en modell, utan byggs, provas och vidareutvecklas.
Rollen som elmekanikkonstruktör rymmer en stor variation. Den kan handla om detaljer i konstruktionen, men också om att ta ett större ansvar i projekt och bidra till helheten. I takt med att verksamheten växer finns ett behov av personer som kan ta ett tydligare ansvar i konstruktionen, göra tekniska avvägningar och driva arbetet framåt.
• Vi behöver personer som är trygga i sin kompetens och kan ta ansvar för sina lösningar. Det är där vi gör störst skillnad i projekten, avslutar Johan.
Har du den erfarenhet som krävs för rollen? Då ser vi fram emot din ansökan.
Exempel på arbetsuppgifter:
Konstruera lösningar för inbyggnad av elektriska komponenter i mekaniska system.
Ta fram konstruktionsunderlag och 3D-modeller i CAD.
Göra avvägningar kring komponentval, kapslingar och infästningar.
Utforma och optimera dragning av kablage i konstruktionen.
Arbeta med både nyutveckling och modifiering av befintliga lösningar.
Samverka med produktion, inköp och leverantörer i tekniska frågor.
Delta i provning och verifiering av konstruktioner.
Säkerställa att lösningar fungerar i både konstruktion och montering.
Vi söker dig som är högskoleingenjör eller motsvarande och har 5 års erfarenhet av elmekanikkonstruktion. Erfarenhet och förmåga att omsätta kunskap i praktiken är avgörande - både i det tekniska arbetet och i samarbetet med andra.
Erfarenhet av att tillämpa MIL-STD vid inbyggnad av elektriska komponenter samt arbete i CAD-verktyg som Solid Edge eller motsvarande är meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du chansen att arbeta i ett globalt företag inom försvarsindustrin där vi hela tiden utmanar oss själva med ett mål i sikte - att vara bäst i världen. Som anställd hos oss på BAE Systems i Karlskoga får du stöd att möta dina utmaningar på bästa sätt. Vi är en del av en stor koncern vilket skapar globala möjligheter som resor och internationella erfarenheter. Vi vill att du ska trivas både på och utanför jobbet. Därför satsar vi på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livet.
Företaget har också program för personlig utveckling och kan erbjuda goda möjligheter till utbildning och vidareutveckling för dig som har ambitioner att växa både på ett personligt och ett kompetensmässigt plan. Vi strävar alltid efter mångfald och ser därför gärna kvinnliga sökande. Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess och krav på svenskt medborgarskap.
Information och ansökan
Tjänsten innebär arbete som kan omfattas av försvarssekretess varför vi ställer krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning godkänd av myndighet. Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
BAE Systems Bofors har i den här rekryteringen valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Axel Johansson: axel.johansson@axoconsulting.se
