Ellärare till Yrkesgymnasiet i Malmö - ThorenGruppen AB - Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Malmö

ThorenGruppen AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Malmö2021-04-07MOD, KRAFT och PASSION resulterar i en koncern med stort samhällsengagemang och hjärta, ThorenGruppen. Vi är ett norrländskt familjeägt utvecklingsföretag, grundat 1999, med drygt 2000 medarbetare och en omsättning på 1,4 miljarder. ThorenGruppen driver gymnasieskolor från Malmö till Kiruna, för- och grundskolor samt vuxenutbildning på drygt 60 orter.Yrkesgymnasiet (YG) som tillhör ThorenGruppen finns idag på 17 olika orter i Sverige, spridda från Malmö i söder till Skellefteå i norr och erbjuder ett uppskattat innovativt yrkeskoncept. Vi har idag ett gott söktryck till våra skolor vilket leder till expandering.Vi utbildar bland annat framtidens byggnadsarbetare, frisörer, svetsare, säljare, hotellreceptionister, elektriker, undersköterskor m fl.Vi söker dig som är behörig yrkeslärare för el- och energiprogrammet.Du kommer att vara ansvarig för utbildningen och undervisningen på El- och energiprogrammet. Då vi är ett lärlingsgymnasium där eleverna har minst 50% praktik innebär tjänsten en nära kontakt med elevernas praktikplats och handledare.Det är viktigt att du har goda kontakter eller har förmågan att skapa dig ett kontaktnät med företag och branschmänniskor då du tillsammans med vår heltidsanställda APL-samordnare aktivt samarbetar med befintliga och nya företag som handleder, utvecklar och utbildar våra lärlingselever.I tjänsten ingår det även för dig att vara mentor för eleverna på programmet.OmfattningTjänsten är tillsvidaretjänst heltid (100%) vid behörighet.Anställningen börjar 2021-08-09 eller enligt överenskommelse.2021-04-07Personliga förmågor som efterfrågas är energisk, initiativtagande och självgående.Sociala färdigheter som vi efterfrågar är relationsskapande, lyhördhet och engagemang.Du får gärna ha någon specialistkunskap/inriktning och vara målmedveten.Du ska vara öppen och glad samt ha en positiv skol- och elevsyn. Du är rak och tydlig i din kommunikation och kan vara gränssättande (med stort hjärta). Självklart har du som söker även lätt för att samarbeta med såväl människor inom din bransch, elever, kollegor och vårdnadshavare.Du har yrkeslärarexamen med behörighet att undervisa på El- och energiprogrammet. Övrig lärarbehörighet är meriterande.Du är utbildad elektriker eller likvärdig utbildning.Du har dokumenterad erfarenhet från branschen.Saknar du yrkeslärarexamen förväntas du läsa in den behörigheten inom ramen för uppgjord utbildningsplan som tas fram vid anställning.Körkort är ett krav - och tillgång till egen bil är önskvärt.Du är en lagspelare som bidrar till god stämning på skolan och bland eleverna.Det här erbjuder vi digPå Yrkesgymnasiet får du verka i en arbetsmiljö som uppmuntrar idéer och kreativitet, där inget känns för stort eller svårt. I ditt arbete kommer du att ha roligt och varierande uppgifter, och en ledning och arbetskamrater som stöttar dig hela vägen. Du får även tillgång till utbildning/friskvärdspeng och kan varje år delta i Thoren Tillsammans, en unik konferens fylld med föreläsningar och inspiration för ThorenGruppens alla anställda.Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning. Vi uppmuntrar därför dig som söker att i direkt anslutning till att du skickar in din ansökan beställa ett utdrag från belastningsregistret. Blanketten för att beställa utdraget hittar du via polisen.se.Vi på ThorenGruppen gör allt med MODET att våga förändra, bryta mönster och gå vår egen väg; KRAFTEN att genomföra det vi lovar och samtidigt utvecklas; och med PASSION till vårt uppdrag och att ge våra elever den bästa utbildningen. Vi gör allt detta med HJÄRTA, för att skapa en arbetsplats och skola där alla är välkomna och inkluderade.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 2021-08-09 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-14Thorengruppen AB5677409