Ellärare till Kunskapens hus
2025-09-26
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Är du redo för en ny och spännande utmaning som ellärare på Kunskapens hus? Vi söker nu en passionerad och engagerad person som brinner för att dela sin kunskap och inspirera våra elever!
Som ny ellärare kommer du att spela en avgörande roll i våra elevers framtid och bidra till deras lärande och utveckling.
Du kommer huvudsakligen ansvara för vår nya elektrikerutbildning, men du kommer också att ges möjlighet till samarbeten inom andra utbildningar, så som processoperatör och fastighetstekniker. Skola och arbetsliv är hos oss en jordad och naturlig del av skolorganisationen och utifrån detta kommer din tjänst också vara sammankopplad med vår samarbetsföretag i regionen.
Kunskapens hus har vuxenutbildning, gymnasial utbildning och anpassad utbildning och tillsammans bildar vi en helhet med våra elever i centrum.
Vi erbjuder dig
- En inspirerande arbetsmiljö, lokaler och elsal under uppbyggnad och vilken också väntar på din input och påverkan, möjlighet till personlig utveckling och tillgång till de moderna utbildningsverktyg som du vill ha.
- I Munkedals kommun värdesätter vi varje individs bidrag och ser fram emot att välkomna ett energiskt och kreativt tillskott till vårt team!
- Våra medarbetares hälsa är viktig för oss, både på och utanför arbetet, därför erbjuder vi bland annat ett generöst friskvårdsbidrag, rabatter på gymkort samt tillgång till träningslokalen Styrkan.
Beskrivning av jobbet
Som vår nya ellärare kommer du att spela en avgörande roll i att forma framtiden för våra elever i Munkedals kommun. Du får möjligheten att bidra till en engagerande och stimulerande lärmiljö där kreativitet och praktiska färdigheter står i fokus. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
- Planera och genomföra lektioner inom el- och energiteknik, inklusive både teori och praktik.
- Utveckla undervisningsmaterial som speglar aktuella trender och teknologier inom elbranschen.
- Stötta och motivera elever i deras lärande genom att skapa en positiv och inspirerande atmosfär och hjälpa dem att nå sina mål.
- Delta i utvecklingen av skolans arbetsplaner och program för att säkerställa högsta kvalitet på utbildningen.
- Arbeta nära kollegor och andra intressenter för att främja samarbete och kunskapsutbyte samt även samarbeta med näringslivet och andra utbildningsinstitutioner för praktiska inslag.
Vi söker dig som har:
- en avslutad lärarutbildning med inriktning mot el/elektronik eller är behörig elektriker
- en god kommunikationsförmåga och förmåga att skapa en positiv lärandemiljö
- erfarenhet av digitala verktyg och moderna undervisningsmetoder är meriterande
Om du har en drivkraft att undervisa och inspirera elever inom teknikens värld så väntar dig ett givande uppdrag hos oss. Din förmåga att anpassa undervisningen efter olika elevers behov och förutsättningar samt din samarbetsförmåga med både elever och kollegor kommer vara betydande för oss. Vi ser fram emot ditt engagemang i skolutveckling, din nyfikenhet för nya pedagogiska metoder och hur vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna för framtidens tekniker.
Vi vill informera dig om:
- tjänsten är heltid och semestertjänst med möjlighet till flexibel arbetstid och distansarbete
- eventuellt kan provanställning komma att tillämpas på tjänsten
- tjänstens utgångspunkt är Dingle i Munkedals kommun
- vi kommer arbeta med intervjuer löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag!
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
