Ellärare på yrkesvux Lapplands Lärcentra
2025-08-12
, Gällivare
, Arjeplog
, Älvsbyn
, Arvidsjaur
Lapplands Kommunalförbund är en sammanslutning mellan kommunerna Kiruna, Gällivare, Jokkmokk och Pajala som samverkar inom gymnasieutbildning, utbildning för vuxna, energi- och klimatrådgivning, upphandling samt personliga ombud. Regionen har ca 55 000 invånare och en yta på över 60 000 kvadratkilometer. Omkring 350 anställda arbetar inom förbundet.
Lapplands lärcentra är den gemensamma organisationen för vuxenutbildning och högskoleenheter för Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala. Vår vision är att vi ska sträva efter att stimulera till tillväxt och utveckling i våra kommuner genom att erbjuda efterfrågestyrda utbildningar. Organisationen ska genomsyras av flexibilitet, samverkan och kvalitet. Våra utbildningar ska vara attraktiva och tillgängliga för den studerande.
Din arbetsplats blir hos Lapplands Lärcentra i Kunskapens Hus. Vi är ett modernt lärcentrum med ca 15 anställda som arbetar med kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå och gymnasial nivå, utbildning i svenska för invandrare, anpassad utbildning för vuxna, yrkeshögskoleutbildning samt uppdragsutbildningar.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
• Undervisa i elämnen enligt Gy25 på gymnasial nivå på yrkesutbildningen Distributionselektriker. Distanslektioner och fysiska labbveckor ingår i utbildningen och Teams används som kontaktyta för lektioner och elevkontakter.
• I samarbete med utbildningsledaren planera och genomföra utbildningen.
• Samverka med gymnasiet kring våra el- och energiutbildningar.Kvalifikationer
• Utbildning och erfarenhet från arbete inom elektrikeryrket. Erfarenhet och kompetens inom eldistribution är meriterande.
• Vana från arbete i O365/M365 är en fördel men liknande kunskaper tas i beaktande.
• Möjlighet att framöver utbilda sig till yrkeslärare finns.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1379891/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lapplands Kommunalförbund
(org.nr 222000-0760), https://lapplands.se/sv/larcentra/upptaeck-vaara-utbildningar/yrkesvux/distributionselektriker/ Arbetsplats
Lapplands kommunalförbund, Lärcentra Jokkmokk Kontakt
Rektor/Lärcentrachef
Susanne Andersson susanne.andersson@lapplands.se 0971-17371 Jobbnummer
9455601