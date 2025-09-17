Elkunnig? Vi utbildar dig till eldriftingenjör!
2025-09-17
Hur ser vi till att tågen aldrig stannar - trots tekniska utmaningar, skiftande förhållanden och ett elsystem som ständigt måste övervakas och optimeras? Det är det du jobbar med som eldriftingenjör på Trafikcentralen.
Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta med avancerad övervakning och ha en avgörande roll i att hålla Sveriges järnvägsnät i drift? Som eldriftingenjör hos Trafikverket övervakar och styr du kraftförsörjningen på mer än 11 000 kilometer järnväg, ser till att elnätet fungerar smidigt och hanterar eventuella avvikelser i realtid. Du blir en del av ett engagerat team som arbetar i skift för att säkerställa en trygg och effektiv tågtrafik.
Om rollen
Som eldriftingenjör arbetar du inifrån våra lokaler på trafikcentralen i Gävle och ansvarar för att:
Övervaka och styra kraftförsörjningen via IT-baserade övervakningssystem.
Snabbt identifiera och hantera larm samt felsöka för att minimera driftstörningar.
Planera och koordinera underhållsjobb tillsammans med entreprenörer.
Upprätta, granska och säkerställa idrifttagningar av elanläggningar.
Kartlägga och rapportera avvikelser för att förebygga framtida problem.
Vi erbjuder
Betald utbildning - Du får en unik utbildning på Trafikverksskolan i Ängelholm där vi utbildar dig till eldriftingenjör. Trygg anställning - En fast tjänst efter avslutad utbildning. Kostnadsfria resor och boende under utbildningen. En spännande och samhällskritisk roll där du gör skillnad. Utvecklingsmöjligheter inom en av Sveriges viktigaste infrastruktursektorer.
Övrig information
Vi söker dig med god kompetens inom elteknik, antingen genom en eftergymnasial utbildning inom området eller genom relevant erfarenhet som t.ex. elektriker, driftingenjör, eltekniker eller drifttekniker För rollen krävs att du har förmågan att tolka och arbeta utifrån elscheman samt tillgodogöra dig teknisk information. Vi värdesätter olika bakgrunder och ser styrkan i kompletterande kunskaper.
För att lyckas i rollen vill vi även att du
har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
kan och vill arbeta skift som innebär tjänstgöring dygnet runt årets alla dagar
har normalt färgseende
kan och vill genomgå en utbildning där du förväntas ta stort eget ansvar för att uppnå studieresultat och utvecklas i din roll
har möjlighet att påbörja utbildningen vecka 13, 2026
har möjlighet att resa till annan ort med övernattning vissa veckor under utbildningstiden.
uppfyller kraven utifrån Transportstyrelsens föreskrifter gällande personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnväg.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
operativt arbete som exempelvis på larmcentral, driftledning eller trafikledning
skiftarbete
att arbeta med högspänning
att arbeta i enlighet med fastställda processer och föreskrifter.
Som eldriftingenjör samarbetar du både med kollegor inom Trafikverket och externa entreprenörer i våra anläggningar. Därför är god samarbetsförmåga och tydlig kommunikation avgörande.
För att trivas i rollen behöver du kunna hantera både lugna övervakningsstunder och snabbt växla upp vid akuta händelser - alltid med ett lugnt, strukturerat och lösningsorienterat förhållningssätt. Du har en analytisk förmåga och kan förstå samt felsöka komplexa system.
Vi ger dig utbildning i de IT-verktyg du behöver, men för att snabbt komma in i arbetet är det en fördel om du har god datorvana och lätt för att lära dig nya system.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget.
Anställningen säkerhetsprövas utan placering i säkerhetsklass. För anställning krävs godkänt resultat i säkerhetsprövningen, som genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Inom Trafik jobbar du i händelsernas centrum för att få vårt transportsystem att fungera för alla Sveriges tusentals resenärer - dygnet runt, året runt. Vi planerar, leder och övervakar trafiken på 98 500 km statliga vägar och 14 200 km statliga järnvägar. Vår uppgift är att bidra till att vägarna är framkomliga, att tågen kommer i tid och att trafikinformationen är aktuell.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
