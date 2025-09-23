Elkrafttekniker inom lokalnätsprojekt
2025-09-23
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur för att skapa en hållbar framtid där vi hittar nya innovationer som bidrar till ett fossilfritt samhälle. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
Tillsammans skapar vi Sveriges säkraste arbetsplats!
Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Elkraftstekniker som vill vara med på resan mot ett fossilfritt liv! Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället.
I rollen arbetar du med helhetslösningar inom lokalnät (0,4-24 kV), där du är med och bygger om befintliga ledningar, gräver ner dem eller skapar helt nya lösningar. Du blir en viktig del av våra projektteam och bidrar till att skapa säkra och hållbara elnät. Arbetet sker i projektteam eller mer självständigt. Ett projektteam kan bestå av en eller flera kollegor och underentreprenörer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utföra tekniskt arbete i fält med fokus på säkerhet
Leda och samordna underentreprenörer
Dokumentera och kommunicera projektens framdrift
Projekten utförs från start till slut i nära samarbete med projektledare. Dagsresor ingår som en naturlig del i denna tjänst.
Kravspecifikation
Som Elkraftstekniker hos oss är du företagets viktigaste tillgång för arbetet som utförs i fält. Vi söker därför dig som är engagerad och som alltid ställer upp för dina kollegor. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor samt kunder och du agerar alltid affärsmässigt i ditt arbete.
Vi ser gärna att du trivs med att utveckla dina kollegor, mentorskap är en viktig del för att vi ska utvecklas och stärka vår organisation.
Arbeta självständigt är en stor och viktig del för att kunna föra arbetet framåt. Vi söker därför dig som tar ansvar och har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet. Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först!
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre - inom el, elkraft, teknik eller annat relevant område
Arbetslivserfarenhet inom el- eller elkraftsområdet
B-körkort
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Placeringsort: Vi söker elkrafttekniker i Norra Skåne, Småland och Blekinge. Ange önskad placeringsort i din ansökan. Merparten av våra elkrafttekniker är hemstationerade.
För mer information om tjänsten kontakta rekryterande chef Mikael Gullander, 070-241 75 68 eller mikael.gullander@vattenfall.com
Under vecka 41 är det lättast att nå rekryterande chef via mejl, då tillgängligheten på telefon kan vara begränsad. Skicka gärna ett mejl så återkommer han så snart som möjligt. Tack!
Fackliga representanter är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 12 oktober 2025. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
281 43 HÄSSLEHOLM
Hässleholm - Vattenfall Jobbnummer
