Elkrafttekniker
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2026-06-04
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Är du en ambitiös elkrafttekniker som vill växa i din roll? Vill du arbeta i ett växande företag med god sammanhållning, hög kvalitet och korta beslutsvägar? Då kan detta vara jobbet för dig!
Westins Kraft söker just nu en elkrafttekniker till verksamheten i Stockholm. Ansök här!
Som elkrafttekniker hos Westins Kraft kommer du att utföra installation, underhåll, felsökning samt reparation av elnät och undercentraler, där du kommer arbeta med tillhörande anläggningar med en spänningsnivå upp till 33kV. Arbetet innefattar även ny- och ombyggnationer av jordkabel och luftledingsnät. Arbetsområdet är Stockholm med omnejd.
För att lyckas i rollen har du:
Erfarenhet av högspänningsarbeten upp till 33kV
Utbildning från El- och energiprogrammet eller motsvarande samt avslutad lärlingstid
God kännedom om elsäkerhetsföreskrifter och vana att läsa elritningar och tekniska handlingar
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och lösningsorienterad lagspelare. Utöver detta är du en säkerhetsmedveten person som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Westins Kraft erbjuder dig:
Goda utvecklingsmöjligheter där du får chansen att växa i din roll
Varierande och komplexa projekt som utmanar din kompetens och skapar nya möjligheter
Företaget befinner sig i en spännande tillväxtfas där du får vara med och bygga upp, utveckla och påverka både teamet och företaget
En trygg anställning med goda anställningsvillkor i form av kollektivavtal och friskvårdsbidrag
Låter detta som rätt möjlighet för dig?Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Westins Kraft med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
. Urval sker löpande – tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Westins Kraft:Westins Kraft är ett helägt dotterbolag av Frijo som är en del av EA Gruppen, ett välrenommerat familjeföretag i tredje generationen som verkar inom entreprenad, anläggning och infrastruktur. Vår verksamhet sträcker sig över hela Storstockholm och Mälardalen, där vi bidrar till att skapa en tryggare och mer hållbar vardag för både människor och företag. Hos oss på Westins kombinerar vi kompetens med teknik för att erbjuda helhetslösningar inom elinstallation och energiförsörjning. I EA Gruppen ingår även Bro & Väg, Broby Spår, samt Bygg & Berglaget som också är ett dotterbolag till Frijo.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Mälarvägen 5 (visa karta
)
141 71 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jobway rekryterar till Westins Kraft Kontakt
Rekryteringskonsult
David Nyrén david.nyren@jobway.se +46702905116 Jobbnummer
9948725