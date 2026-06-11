Elkraftstekniker till Lokalnät
Vattenfall AB / Elektrikerjobb / Katrineholm Visa alla elektrikerjobb i Katrineholm
2026-06-11
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Katrineholm
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Vattenfall Services Nordic AB bygger, underhåller och utvecklar energilösningar för energi- och elanläggningar. Vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur. Vi jobbar med många olika kunder och leverantörer som innebär stora investeringar för energiomställningen. Med oss arbetar du i en samhällsviktig verksamhet och ser till allt fungerar.
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Om rollen
Vill du bli en viktig del av energiomställningen? Vattenfall Services är Sveriges ledande entreprenadbolag inom energi- och elkraftsområdet och vi utvecklar Sveriges energiinfrastruktur! Hos oss jobbar du i en framtidsbransch med stort fokus på en hållbar framtid. Vi behöver fler energihjältar och nu söker vi Distributionselektriker. Är det du? Tillsammans gör vi skillnad, för hela samhället!
Som Distributionselektriker kommer du arbeta i våra stora serviceavtal med underhåll, service samt felavhjälpning och du kan även få jobba med nybyggnation och projekt. Vi arbetar med både frilednings- och jordkabelnät samt inom olika spänningsnivåer, 0,4-40kv. Beroende på din erfarenhetsnivå kan du även få leda och ansvara över inlånad personal och underentreprenörer i rollen som elsäkerhetsledare.
Förutom det tekniska arbetet är även dessa några av dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Dokumentera och informera om arbetets framdrift
Medverka för ett säkert arbete ute i fält för dig och dina kollegor
Resor, utomhusarbete och höghöjdsarbete är en naturlig del av arbetet som Distributionselektriker. Servicearbetet kräver dagsresor inom den närmsta geografin, längre resor kan förekomma. Även beredskap kan komma att ingå.
Kravspecifikation
Som Distributionselektriker hos oss är du företagets viktigaste tillgång för arbetet som utförs ute i fält. Vi söker därför dig som är engagerad och som alltid ställer upp för dina kollegor. Du motiveras av att erbjuda service och kvalitet gentemot dina kollegor samt kunder och du agerar alltid affärsmässigt i ditt arbete.
Självständighet är en stor del av arbetet och är en viktig del för att kunna föra arbetet framåt. Vi söker därför dig som tar ansvar och har ett stort engagemang för dina uppdrag. Du skulle aldrig låta lönsamhet gå före säkerhet.
Hos oss på Vattenfall Services kommer säkerheten alltid först och det innebär att vi måste ha ett accepterande arbetsklimat. Vi finns där för varandra och vi lär oss av varandras misstag. När du börjar hos oss finns det alltid ett mentorskap. Beroende på din erfarenhetsnivå varierar mentorskapets längd och mängd.
Vi vet att du kommer utvecklas tillsammans med oss. Men vi ser gärna att du redan har:
En avklarad gymnasial utbildning eller högre, inom el, elkraft, teknik eller annat relevant område.
Något års erfarenhet inom el- eller elkraftsområdet.
Erfarenhet från entreprenadbranschen är meriterande
Datorvana (Office-paketet)
B-körkort då resor i tjänsten förekommer
Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Engelska är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
Efter flera decennier i energibranschen vet vi att våra medarbetare är vår viktigaste och mest värdefulla tillgång. Därför erbjuder vi dig en varierande arbetsvardag med stora möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi är en stor och trygg arbetsgivare som ändå känns familjär där medarbetarnas säkerhet, välmående och samarbete är viktiga delar av vår företagskultur!
Hos Vattenfall Services kan du göra skillnad och tillsammans tar vi ansvar för en hållbar energiomställning, tillsammans ger vi kraft åt ett fossilfritt liv.
Är du nyfiken på dina framtida kollegor? Läs mer här
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Linkedin – Vattenfall Services Nordic AB
Instagram – Vattenfallservices
Placeringsort
I denna rekrytering söker vi medarbetare till flera av våra avdelningar i Nyköping och Sörmland. Exempel på placeringsorter är: Nyköping, Trosa, Gnesta, Katrineholm och Södertälje .
Vänligen ange önskad placeringsort i din ansökan. Våra etableringar finns i Nyköping, eller Sköldinge , beroende på din erfarenhetsnivå kan hemstationering bli aktuellt.
Kontakt
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta rekryterande chef Simon Skatka 0702396659. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Amanda Pehrson, amanda.pehrson@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Alma Svensson Unionen, Johan Larsson (Hallsberg) SEKO, Torbjörn Blom Akademikerna och Magnus Tjergefors Ledarna. Du når alla via Vattenfalls växel, tfn 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 24 juni 2026. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Löpande urval kan förekomma så vänta inte med din ansökan
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Utöver säkerhetsprövning görs drogtest.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
Sköldinge (visa karta
)
641 64 SKÖLDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sköldinge Jobbnummer
9958606