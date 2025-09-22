Elkraftskonsult till lokalnät
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-22Beskrivning av jobbet
På AFRY Distribution är vi idag runt 50 konsulter som tillsammans bidrar till att bygga ut och utveckla framtidens elnät över hela Sverige - och vi vill gärna bli fler!
Som elkraftskonsult hos oss får du chansen att växa i din roll, arbeta tillsammans med engagerade kollegor och vara en del av projekt som gör verklig skillnad för branschens mest betydelsefulla kunder.
Din framtida chef - Anna Thisell
För mig är det viktigt att alla känner sig som en självklar och värdefull del av gruppen. Jag tror på frihet under ansvar, rak kommunikation och att stötta varandra när det behövs. Hos oss får du utrymme att utvecklas både som person och tillsammans med teamet, samtidigt som vi har roligt på vägen. Kvalifikationer
Vi ser att du som söker tjänsten har:
Minst 3 års erfarenhet inom elkraftsbranschen med fokus på projektering och beredning inom lokalnät.
YH-utbildning inom elkraft, energi eller el, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet och kunskaper som gör att du kan bidra fullt ut i rollen.
Erfarenhet av att arbeta som konsult och förståelse för konsultrollen.
Flytande kunskaper i svenska i tal och skrift. Goda kunskaper i engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Projektledning inom lokalnät.
Kunskap i relevanta branschsystem.
Ytterligare information
Hos oss får du möjlighet att ta del av:
Individuell kompetensutvecklingsplan inom ditt spetsområde
Konkurrenskraftiga förmåner gällande pension, friskvård och föräldraledighet reglerade i vårt kollektivavtal
Företagsrabatter med externa partners genom vår förmånsportal: Benify
Friskvårdsbidrag 4500 kr/år
Ett enormt nätverk av tekniska experter
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Gruppchef, Anna Thisell via: anna.thisell@afry.com
Sista datum att ansöka är: 22/10. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan redan idag.
Varmt välkommen med din ansökan!
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
