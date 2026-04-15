Elkraftsingenjör Vattenfall Värme Uppsala
Vattenfall AB / Elektronikjobb / Uppsala
2026-04-15
Företagsbeskrivning
I Sverige levererar Vattenfall Värme fjärrvärme, fjärrkyla och ånga till industrier, fastighetsägare och bostadskunder i femton kommuner. Vi levererar hållbar uppvärmning till cirka 200 000 svenska hushåll samt värme, kyla och ånga till industrikunder. Vi arbetar aktivt enligt en tydlig plan för att minska utsläppen i våra städer, vår egen värmeproduktion och från våra leverantörer, med målet att nå nettonollutsläpp år 2040. Att vår huvudprodukt fjärrvärme spelar en så viktig roll i energiomställningen och det nya cirkulära samhället är vi extra stolta över.
Om rollen
Vill du bidra till ett mer hållbart samhälle och arbeta med samhällsviktig infrastruktur?
Hos Vattenfall Värme spelar fjärrvärmen en avgörande roll i energiomställningen. Nu söker vi en elkraftsingenjör till vår underhållsavdelning som vill vara med och säkra driften i Uppsala - idag och i framtiden.
Som elkraftsingenjör har du en central roll i att säkerställa att vår elanläggning underhålls effektivt genom noggrann planering och uppföljning av både förebyggande och avhjälpande åtgärder. Du kommer att medverka i om- och tillbyggnadsprojekt som kravställare, samt vara delaktig i upphandling av serviceavtal och liknande. Rollen är även en del av det avhjälpande underhållet, både som utförare och som stöd åt våra tekniker. Du kommer att arbeta i vårt underhållssystem SAP-PM med anläggningsregister, arbetsorderhantering, underhållsplaner m.m.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla och förvalta effektiva underhållsplaner för bland annat våra ställverk och drifter.
Ge tekniskt stöd till arbetsledare och tekniker vid avhjälpande underhåll.
Leda eller delta i utredningar (RCA) av driftstörningar och stora kostnadsbärare.
Identifiera investeringsbehov avseende modernisering, utveckling och uppgraderingar.
Arbeta med utredningar/förstudier för framtida investeringar.
Bistå med kunskap och krav i projekt och vid riskanalyser.
Arbetet är omväxlande, du kommer till exempel att befinna dig ute i verksamheten nära vår kärnverksamhet, delta vid projektmöten, arbeta i team, men även självständigt på och utanför kontoret.
I tjänsten ingår även schemalagd beredskapstjänstgöring.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning, högskoleingenjör eller en YH-examen med inriktning mot elkraft.
Minst 5 års erfarenhet av arbete med elanläggningar inom liknande industri.
Kompetens och erfarenhet inom högspänning, lågspänning, elektriska drifter, kabeldimensionering och konstruktion.
God kunskap gällande elsäkerhet och ESA.
God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska och engelska.
B-körkort är ett krav.
Kunskap i AutoCAD/ElProCAD samt SAP PM/MM är meriterande.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser gärna att du är flexibel och snabbt kan anpassa dig till skiftande behov och situationer. Du drivs av problemlösning och tycker om att ta egna initiativ för att driva ditt arbete framåt och få saker gjorda. Du har en god samarbetsförmåga och är en effektiv kommunikatör. Tjänsten kräver även att du har ett strukturerat arbetssätt för att upprätthålla en säker anläggning med god arbetsmiljö.
Ytterligare information
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du en roll med stort handlingsutrymme och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett team med kompetenta kollegor. Organisationen är engagerad och motiverad och står inför flera spännande utmaningar. Vi erbjuder ett omväxlande arbete med många kontaktytor.
Att livet i sin helhet ska gå ihop är en självklarhet för oss, vi lägger stor vikt vid att du ska hitta en balans mellan arbete och fritid och erbjuder attraktiva personalförmåner.
Varje dag värmer fjärrvärme upp hem och byggnader över hela Sverige. Men dess betydelse sträcker sig långt bortom att bara hålla oss varma. Fjärrvärmen avlastar elnätet och frigör el till andra samhällskritiska behov.
Placering: Uppsala.
Omfattning: Heltid, tillsvidareanställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Sista ansökningsdatum är 3 maj 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske innan sista ansökningsdatum. I den här rekryteringsprocessen kan tester förekomma.
Nyfiken? Så här får du veta mer!
För information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Holmgren, anders.holmgren@vattenfall.com
. För information om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Carolina Bölander, carolina.boelander@vattenfall.com
.
Fackliga representanter är Stefan Andersson - Akademikerna, Kjell Karlsson - Ledarna, Jan Svensson - SEKO och Patrik Nenzén - Unionen. Du når samtliga via Vattenfalls växel: 08 739 50 00.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad.
Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt. Så ansöker du
