Elkraftsingenjör till Sundvall Elnät
2026-04-08
Din nya arbetsplats
Verksamheten ansvarar för planering, utveckling och förvaltning av elnätsinfrastrukturen inom sitt verksamhetsområde. Arbetsgruppen består i dag av tre personer och arbetar med frågor kopplade till nätplanering, anslutningar, teknisk analys samt utveckling av elnätets kapacitet och struktur. Arbetet sker i nära samarbete med andra funktioner inom organisationen samt med externa aktörer, såsom kunder, exploatörer, kommunala verksamheter och myndigheter.
Så här bidrar du i rollen som elkraftsingenjör
I rollen som elkraftingenjör arbetar du med analys, planering och utveckling av elnätet för att bidra till ett robust och framtidssäkert energisystem. Arbetet omfattar både strategiska och operativa uppgifter kopplade till nätanalys, anslutningar och planering av elnätets framtida kapacitet.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
nätanalys och kapacitetsbedömningar kopplade till elnätets utveckling
tekniska bedömningar vid nya kundanslutningar samt utveckling av anslutningsprocesser
framtagande av tekniska underlag inför investeringar i elnätet
dialog med kunder och externa aktörer kring effektbehov, prognoser och anslutningar
stöd i projektering och teknisk planering av nätinvesteringar vid behov
arbete med anläggningsregister och teknisk dokumentation
medverkan i myndighets- och branschrelaterad rapportering
utveckling av interna tekniska riktlinjer och arbetsmetoder
medverkan i utveckling och digitalisering av arbetssätt och processer
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en akademisk examen inom elkraft, energisystem eller elektrisk energiteknik, exempelvis som civilingenjör eller högskoleingenjör. Alternativt har du motsvarande kompetens förvärvad genom minst fem års relevant arbetslivserfarenhet inom elkraft eller elnätsverksamhet.
Vi förutsätter att du har:
grundläggande kunskap om elkraftsystem och elnätets uppbyggnad
erfarenhet av tekniska analyser eller beräkningar inom elkraft
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
arbete inom elnätsverksamhet
nätanalys, nätplanering eller kapacitetsbedömningar
anslutningsärenden eller anslutningsprocesser
projektering eller framtagande av tekniska underlag för nätinvesteringar
myndighetsrapportering eller regulatoriska frågor inom elnätsområdet
tekniska regelverk eller branschstandarder inom elkraft
Tjänsten ställer krav på goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska. Du har goda kunskaper i Microsoft Office, särskilt Excel.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
GIS- eller NIS-system
analysverktyg för elkraftsystem
databearbetning och analys, exempelvis i Power BI
skriptbaserad dataanalys, exempelvis i Python
CAD-baserade verktyg
B-körkort är ett krav.
Vi söker dig som är analytisk och arbetar strukturerat med nätanalys, kapacitetsplanering och dokumentation. Du har en god helhetssyn och ser elnätet ur ett systemperspektiv. Du är initiativtagande, bidrar till utveckling av arbetssätt och har god samarbetsförmåga. Vidare är du serviceinriktad och har ett professionellt bemötande gentemot kunder och installatörer.
Innan en eventuell anställning kommer alkohol- och drogtest samt personlighetstest att genomföras. Tjänsten är för närvarande inte säkerhetsklassad. Klassningen kan dock komma att ändras i framtiden.
Välkommen med din ansökan.
Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och drogtest kan förekomma vid nyanställning av personal. Vi tillämpar rökfri arbetstid.
I Sundsvalls kommun gillar vi olika och välkomnar medarbetare med olika bakgrund. Vi värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig söka tjänsten genom länken i denna annons.
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundsvall Elnät AB
856 33 SUNDSVALL
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvall Kontakt
Processledare
Sebastian Eriksson 060-6585524
9841477