Elkraftsingenjör till stort elbolag!
2025-11-20
Vår kund driver framtidens energiinfrastruktur i Sverige genom omfattande investeringsprogram. Nu har du chansen att bli en del av ett team som formar Sveriges elnät och bidrar till en hållbar energiförsörjning i komplexa och samhällsviktiga projekt.
OM TJÄNSTEN
Som projektingenjör kommer du att arbeta med anläggningsprojekt inom vår kunds omfattande investeringsprogram. Du ansvarar för att självständigt planera, leda, styra och följa upp delområden delegerade av projektledaren, med fokus på projektets ekonomi och administration.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmanande projekt som gör skillnad. Du får möjlighet till professionell utveckling och att arbeta med erfarna kollegor i framkant av energibranschen.
• Ekonomisk uppföljning och arbete med projektekonomi.
• Stödja projektledare med administrativa sysslor som protokollskrivning och mötesbokningar.
• Administrera projektets riskhantering.
• Sammanställa och rapportera projektstatus avseende resultat, tidplan och kalkyl.
• Stödja projektledaren i arbetet med att följa upp projektets beroenden och gränssnitt.
• Ansvara för att projektet dokumenteras enligt gällande struktur, riktlinjer och TR.
• Agera kontaktperson för dokumentationsfrågor mot entreprenörens dokumentationsansvarig och driva granskningsprocessen.
VI SÖKER DIG SOM
• Akademisk utbildning inom teknik.
• Grundläggande kunskap i ESA (Elssäkerhetsanvisningarna), lägst ESA instruerad.
• God erfarenhet av projektarbete inom infrastruktur- eller anläggningsprojekt.
• God erfarenhet av budgetarbete, prognoser och ekonomisk uppföljning.
• Avancerad förmåga att kommunicera flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
• God samarbetsförmåga och initiativtagande.
• Förmåga att vara flexibel och anpassningsbar vid varierande arbetsbelastning.
• Utåtriktad med tydlig kommunikation.
• Förmåga att arbeta självständigt och målinriktat.
• God fallenhet för administrativa uppgifter.
Det är meriterande om du har
• Avancerad erfarenhet som projektingenjör/administratör i stora, komplexa infrastrukturprojekt (budget > 200 MSEK, tidplan > 3 år).
• Grundläggande kunskap i entreprenadjuridik (t.ex. AB04 och ABT06).
• Avancerad erfarenhet av leverantörsuppföljning, inklusive ekonomisk uppföljning och ÄTA-hantering i stora infrastrukturprojekt.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• God samarbetsförmåga och initiativförmåga
• Flexibel och anpassningsbar efter arbetsbelastning
• Utåtriktad och tydlig i sin kommunikation
• Ödmjuk och ha lätt för att skapa förtroende
• Arbetar självständigt och målinriktat
• Fallenhet för administrativa arbetsuppgifter
• Förmåga att jobba i grupp
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2025-12-20
