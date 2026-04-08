Elkraftsingenjör Till Kinnekulle Energi AB

Nexer Recruit AB / Elektronikjobb / Götene
2026-04-08


Visa alla elektronikjobb i Götene, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Nexer Recruit AB i Götene, Lidköping, Skara, Skövde, Mariestad eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en nyckelroll där du ansvarar för drift, utveckling och dokumentation av elnätets tekniska system? Vi söker nu en engagerad och analytisk Elkraftsingenjör som vill vara med och säkerställa en stabil och säker elnätsdrift. Hos oss får du en varierad roll med både tekniska analyser, systemansvar och operativ driftledning, i nära samarbete med kollegor inom drift och underhåll.
Din vardag
I rollen som elkraftsingenjör arbetar du med både tekniska system och operativ drift kopplat till elnätet. Du har ett viktigt ansvar för våra fjärrkontroll- och dokumentationssystem och bidrar med analyser och beräkningar som utvecklar och säkrar nätets funktion.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:

Vara systemansvarig för fjärrkontrollsystem

Vara systemansvarig för dokumentationssystem

Hantera driftordrar och driftledning av elnät

Dokumentera utförda arbeten i Trimble NIS

Uppdatera och hantera driftkartor och scheman

Utföra utredningar och beräkningar kopplade till elnät

Säkerställa att arbetet följer företagets policys, rutiner och riktlinjer

Arbeta i enlighet med gällande lagar, förordningar och elsäkerhetskrav

Delta i beredskap

Hantera inköp enligt gällande attestreglemente samt godkänna leverantörsfakturor

Du rapporterar till Chef Drift & Underhåll (CDU) och samarbetar nära med övriga funktioner inom verksamheten.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och trivs i en roll där struktur, analys och ansvar är centrala delar av arbetet. Du har förmågan att se helheten i komplexa system samtidigt som du arbetar metodiskt och noggrant i detaljerna.
Vi tror att du har:

Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter inom elnät eller energibranschen

Goda datakunskaper

Högskoleutbildning inom elkraft, elkraftskonstruktion eller motsvarande

Som person är du:

Målfokuserad och drivande

Ordningsam, noggrann och ansvarsfull

Analytisk med god problemlösningsförmåga

Samarbetsvillig, flexibel och lojal

Initiativrik och strukturerad

En god ledare med administrativ förmåga

Vill du veta mer?
Känner du att ovanstående låter intressant och passar väl in med dina erfarenheter och ambitioner? Då är du varmt välkommen att höra av dig. I den här rekryteringen samarbetar Kinnekulle Energi med Nexer Recruit. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Karlström via e-post: fredrik.karlstrom@nexergroup.com eller telefon +46 703 020 273 eller Stefan Larsson. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-04-12.
Om Kinnekulle Energi
Kinnekulle Energi ägs av Götene Elförening. Det är en ekonomisk förening som bildades redan 1932 för att säkra och utöka eldistributionen i bygden. Nu, med över 90 år som en självklar aktör i området, är det fortfarande våra drygt 3 200 medlemmar som äger föreningen och som genom fullmäktige och styrelse verkar för att leverera en stabil, säker och hållbar energiförsörjning i hela vårt område.
Verksamheten bedrivs genom Kinnekulle Energi som, med sitt breda tjänsteutbud och sin samlade kompetens, är ett modernt och välmående energiföretag med stora framtidsplaner. Tillsammans står vi starka och erbjuder hållbara, prisvärda och långsiktiga energilösningar till både privatpersoner och företag i olika storlekar.
Våra över 50 engagerade medarbetare arbetar dagligen med både underhåll och utveckling av viktig infrastruktur i form av elnät. Samtidigt ligger vi i framkant när det gäller entreprenad och olika energitjänster. Vi värdesätter lokal närvaro och finns tillgängliga för våra kunder 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, med en leveranssäkerhet på hela 99,9 % gällande distributionen till våra drygt 7 500 nätkunder.
Utöver verksamheten inom vårt eget område hjälper vi även andra elnätsbolag med drift och övervakning. Vår entreprenadverksamhet är dessutom involverad i många olika projekt inom hela elområde 3.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7362828-1933869".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Nexer Recruit AB (org.nr 556975-4970), https://lediga-jobb.nexerrecruit.com
Järnvägsgatan 6 (visa karta)
533 30  GÖTENE

Arbetsplats
Nexer Recruit

Jobbnummer
9841542

Prenumerera på jobb från Nexer Recruit AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Nexer Recruit AB: