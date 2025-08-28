Elkraftsingenjör till Etteplan i Gävle!
Etteplan söker en engagerad och tekniskt skicklig elkraftsingenjör som vill vara en del av deras innovativa team. Här får du möjlighet att arbeta med spännande projekt inom elkraft, automation och energiteknik. Varmt välkommen med din ansökan och ta ditt nästa karriärsteg tillsammans med Etteplan!
Etteplan är ett ledande ingenjörsföretag som formar framtidens industrier. De är över 4000 teknikspecialister som brinner för teknik och människor och tillsammans formar de framtidens innovationer och utveckling inom en global affärsmiljö.
Du blir en viktig del av ett företag med över 40 års erfarenhet inom ingenjörsfältet och en bred kundbas som sträcker sig från nystartade företag till några av världens ledande tillverkningsföretag. Tillsammans med deras kunder arbetar de för att skapa en bättre värld genom teknik, innovation och digitalisering, särskilt inom tillverkningsindustrin och energisektorn.
I din roll som elkraftsingenjör kommer du arbeta nära deras kunder som finns inom olika branscher, med en gemensam faktor att de allra flesta är branschledande inom sitt område. De arbetar primärt regionalt i Gävleborg med kontor i Gävle men även hos kunder i Uppsala och Forsmark. Etteplan satsar stort inom detta område och vill därför rekrytera flera duktiga ingenjörer för att fortsätta bygga upp ett riktigt bra team tillsammans med deras experter på plats!
Det finns stora möjligheter för personlig kompetensutveckling då projekten är både breda och givande inom bland annat anläggning. Du kommer kunna jobba med nya projekt, nyinstallationer samt dokumentering av befintlig anläggning.
Vidare får du bred variation och kan jobba med elkonstruktion på anläggning-, system och detaljkonstruktionsnivå inom Elkraft och Automation.
Du kommer ha konstruktionsuppdrag i både större och mindre projekt inom områdena reläskydd, transformatorer, generatorer, kraftelektronik, batterier, ställverk, frekvensomriktare och elmotorer. Ditt dagliga arbete kommer huvudsakligen bestå av att ta fram konstruktionsunderlag för nya tekniska lösningar i kunders anläggningsändringar, skriva dimensionerings- och beräkningsrapporter, arbeta med teknisk kravställning i upphandlingsunderlag och medverka i leverantörskontakter samt vara tekniskt stöd och genomföra utredningar åt drift- och underhållsavdelningarna.
• Har en YH-utbildning eller är civil- eller högskoleingenjör inom elkraft, eller har motsvarande relevant erfarenhet som exempelvis en grund som elektriker
• Har tidigare relevant arbetslivserfarenhet inom elkraft
• Har goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift
• Har B-körkort och tillgång till bil
Det är meriterande om du har
• Kunskaper inom Autocad, Elprocad, ElMaster, eller liknande liknande system
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som vill utvecklas och är nyfiken. Du är en person som tycker om att ta dig an nya utmaningar, tar eget ansvar och är van vid att driva ditt eget arbete framåt på ett självgående sätt. Du är genuint intresserad av teknik och håller dig uppdaterad och nyfiken inom området du verkar inom. Vidare trivs du i samarbete med andra kollegor och yrkesgrupper.
Här kan du läsa mer om Etteplan via deras hemsida.
