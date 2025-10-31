Elkraftsingenjör Till Afry
Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB / Elektronikjobb / Sundsvall Visa alla elektronikjobb i Sundsvall
2025-10-31
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB i Sundsvall
, Härnösand
, Örnsköldsvik
, Östersund
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens elkraftslösningar?
AFRY i Sundsvall söker just nu en elkraftsingenjör som vill växa tillsammans med dem. Du blir del av en sektion med stark kompetens inom el, instrument, automation och elkraft, där samarbete och kunskapsutbyte är en självklar del av vardagen. Här får du chansen att delta i spännande projekt med hög efterfrågan och samtidigt utveckla din kompetens inom de områden som intresserar dig mest.Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Beroende på din kompetens och dina önskemål får du möjlighet att arbeta inom ett eller flera av följande områden:
Utredning
Projektering
Konstruktion
Nätberäkningar och selektivplaner
Konstruktionsledning, projekteringsledning eller projektledning
Provning och idrifttagning
Besiktning
Det finns också goda möjligheter att bredda dig och arbeta inom andra elkraftsrelaterade områden.
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet av att arbeta inom elkraftsområdet, bland annat med ställverk/reläskydd och framtagning av selektivplaner.
Har relevant utbildning inom området, exempelvis som gymnasieingenjör, YH-ingenjör, högskoleingenjör eller civilingenjör.
B-körkort.
Har goda språkkunskaper i svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Har erfarenhet av att arbeta inom processindustri, entreprenad eller i en bransch med liknande förutsättningar.
AFRY söker nu dig som vill ta nästa steg i karriären och bidra med din kompetens i en miljö där samarbete och utveckling står i fokus. Här blir du en del av ett team som gärna delar kunskap och stöttar varandra för att lyckas tillsammans. I rollen är din affärsorientering och förståelse för kundernas behov en viktig framgångsfaktor. Vi tror att du uppskattar att arbeta självständigt och strukturerat samt att du har en noggrannhet och känsla för detaljer som gör skillnad.
START: Enligt överenskommelse OMFATTNING: HeltidSTAD: SundsvallURVAL: Sker löpande
KONTAKT: Stina Vidmark
Sök tjänsten nedan genom att fylla i din information samt bifoga dokument. Logga gärna vidare in på "Mina sidor" efter att du bekräftat ditt konto, här kan du skapa din kandidatprofil vilket utökar din chans till drömjobbet! Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Sundsvall och Umeå AB
(org.nr 559500-8029), https://afry.com/sv Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Kontakt
Stina Vidmark stina.vidmark@pn.se Jobbnummer
9583026