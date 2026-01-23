Elkraftsingenjör / konsult inom industriella elkraftsystem
Har du erfarenhet inom elkraft och söker nästa steg i din karriär hos ett tekniskt konsultbolag? Här får du möjlighet att arbeta i kvalificerade uppdrag tillsammans med erfarna kollegor och fortsätta utvecklas som elkraftsingenjör!
För att framgångsrikt axla rollen som elkraftsingenjör har du en relevant eftergymnasial utbildning inom elkraft eller elteknik. Vi ser två likvärdiga bakgrunder som särskilt relevanta: antingen en yrkeshögskoleutbildning inom elkraft, gärna i kombination med gedigen arbetslivserfarenhet som elektriker eller tekniker, eller en mer teoretiskt inriktad utbildning i form av kandidat- eller civilingenjörsexamen inom elkraft. Vi lägger stor vikt på din personlighet och det är viktigt vi ser du kommer passa in i verksamheten och teamet.
Skallkrav
• 1-5 års arbetserfarenhet inom elkraft, gärna mot industri.
• Flytande svenska och engelska, tal och skrift.
• B-körkort.
Om rollen
Som elkraftsingenjör blir du en del av en specialistgrupp som bidrar med elkraftsexpertis i större och tekniskt komplexa projekt för kunder inom bland annat tung industri, nätbolag, större fastighetsägare och samhällsviktig verksamhet såsom sjukhus. Uppdragen genomförs ofta i samverkan med andra teknikdiscipliner, där du ansvarar för och driver de delar av projekten som kräver fördjupad kompetens inom elkraft.
Du arbetar i omfattande projektmiljöer, men med ett tydligt fokus på elkraftsområdet, där din roll är att säkerställa tekniska lösningar, kvalitet och efterlevnad av gällande krav och standarder. Rollen erbjuder både bredd och djup, med möjlighet att bidra i flera skeden av projektens livscykel.
Arbetsuppgifterna anpassas utifrån din erfarenhet, specialistkompetens och intresse, men kan exempelvis omfatta:
• Projektering och teknisk dimensionering av elkraftsystem
• Avancerade beräkningar och tekniska utredningar
• Konstruktion och framtagande av teknisk dokumentation
• Teknisk granskning, besiktning och uppföljning
• Rapportskrivning samt kvalificerat tekniskt stöd till kund och projektorganisation
Du är involverad i projektens samtliga skeden - från tidiga förstudier och systemval, via detaljprojektering och genomförande, till driftsättning och besiktning. Arbetet sker huvudsakligen från kontoret, men kan även innebära arbete ute hos kund eller i anläggning.
Beroende på erfarenhet och intresse kan projekt och arbetsuppgifter variera.Anställningsvillkor
Uppdraget kan komma att bli placerat i säkerhetsklass. På sikt kan en säkerhetsprövning behövas genomföras och godkännas enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Start: Enl. ö.k
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: Kontorstider (8-17)
Ort: Göteborg.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.Om företaget
AFRY är ett internationellt teknikkonsultbolag och är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. AFRY har över 19 000 medarbetare och kontor i 50 länder. De är experter inom områdena infrastruktur, industri och energi. De arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer där de har en uttalad strategi inom just hållbarhet och grön omställning.
Att vara en lagspelare, visa nyfikenhet och våga vara modig representerar bolagets anställda. Här trivs du som vill vara med och skapa, bidra och bygga ett smartare samhälle. Här är det en självklarhet att du från och med din första arbetsdag kommer att bli omhändertagen och stöttad på din resa mot att bli ditt bästa jag. Det som krävs av dig är driv och engagemang!
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos AFRY.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV på svenska och personligt brev via länken. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos AFRY.
Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt! Ersättning
