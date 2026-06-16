Elkraftsingenjör
Knightec Group Compliance and Management AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2026-06-16
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Därför är detta jobb för dig Enkelt – du tycker om att vara både kreativ och innovativ när du löser tekniska problem. Den här rollen passar dig som vill kombinera din tekniska kompetens inom elkraft med det bästa från konsultyrket: variation, ansvar och nära kundkontakt. Du får arbeta brett inom olika industrier och vara delaktig i hela utvecklingskedjan – från konstruktion och teknisk dokumentation till analyser, modernisering och installation av elektriska system.
Du blir en del av ett engagerat Energi-team som brinner för att utveckla hållbara och pålitliga energilösningar. Vi arbetar främst med projekt inom kraftvärme, kärnkraft och eldistribution, där vi tillsammans bidrar till ett tryggt och framtidssäkert energisystem. Hos oss har vi en prestigelös kultur, där vi delar kunskap, hjälper varandra och drivs av samma mål – att göra verklig skillnad inom energiområdet.
Du blir del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden Som elkraftsingenjör hos oss kommer du bland annat att:
Säkerställa att konstruktioner uppfyller relevanta normer, standarder och myndighetskrav.
Ta fram, uppdatera och granska elkonstruktioner.
Arbeta med ritningar, scheman och teknisk dokumentation i exempelvis E3, Elprocad, Eplan, Elmaster eller motsvarande.
Delta i projekt för modernisering, underhåll och nyinstallation av elektriska system, kabel/ledning eller station.
Utföra tekniska analyser och bidra till riskbedömningar.
Kvalifikationer Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och trivs i samarbetet mellan teknik, planering och praktiskt genomförande. Utöver dina personliga egenskaper ser vi gärna att du har:
Eftergymnasial utbildning inom elektroteknik, elkraft eller motsvarande.
Minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet inom elkraftsområdet.
Erfarenhet av elkonstruktion inom industri-, energi- eller liknande tekniska miljöer.
God vana av att arbeta i E3, Elprocad, AutoCAD Electrical, Eplan eller liknande konstruktionsverktyg.
Erfarenhet av provning, alternativt reparation eller underhåll av reläskydd.
Meriterande: ESA-utbildning enligt branschpraxis.
Meriterande: Erfarenhet av arbete i säkerhetsklassade projekt.
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, både i tal och skrift.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Dragarbrunnsgaten 45 i Uppsala. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-16. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7916824-2055035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
(org.nr 556555-8193), https://career.knightecgroup.com
Dragarbrunnsgatan 45 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9965402