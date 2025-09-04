Elkraftsingenjör - reläskydd och idrifttagning
2025-09-04
PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar.
Har du flerårig erfarenhet av reläskyddsprovning, idrifttagning och elkraftsprojekt - och vill ta nästa steg i karriären?
Vi söker nu en erfaren elkraftsingenjör med minst fem års erfarenhet inom reläskydd och driftsättning som vill använda sin expertis för att stärka våra kunders anläggningar och bidra till säkra och effektiva elkraftslösningar. Hos oss får du arbeta med avancerade uppdrag inom mellan- och högspänning, där din kunskap blir en nyckelresurs för våra kunder och deras projekt.
I rollen kommer du att:
Bidra med specialistkompetens i kundernas projekt inom reläskydd och idrifttagning
Ansvara för konfigurering och provning av reläskydd i mellan- och högspänningsanläggningar
Leda och delta vid idrifttagningar av ställverk, kontrollutrustning och DC-system
Utföra felsökning, tekniska analyser samt ge kvalificerade rekommendationer till kunder
Dokumentera resultat och säkerställa kvalitet i leveranser
Delta i projektering, tekniska utredningar, kalkyler och offerter
Stötta och fungera som mentor för juniora kollegor
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren och självgående ingenjör med gedigen bakgrund inom elkraft. Du är trygg i din roll och har en naturlig förmåga att bygga förtroende och skapa värde för våra kunder.
Vi ser att du har:
Högskoleutbildning inom elkraft eller motsvarande erfarenhet
Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom reläskydd, idrifttagning och elkraftsprojekt
Goda kunskaper inom konstruktion, felsökning och driftsättning av mellan- och högspänningsanläggningar
Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt, men även trivas i projektgrupper
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet från arbete som elektriker eller annan praktisk bakgrund är meriterande
Hos oss får du:
En stimulerande och varierande vardag där du får arbeta nära våra kunder och bidra till deras framgång. Du blir en del av en arbetsmiljö med högt i tak, frihet under ansvar och möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling. Vi värdesätter initiativ, problemlösning och engagemang - och hos oss får din expertis verkligen göra skillnad.
Placering: Västerås, Omfattning: Heltid Tjänsteresor förekommer
Vill du vara med och stärka våra kunder och deras projekt med din erfarenhet? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
