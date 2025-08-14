Elkonstruktör till tekniskt bolag i Varberg
2025-08-14
Nu får du möjligheten att vara med och utveckla moderna och hållbara elkraftlösningar. Du kommer att arbeta i tekniskt avancerade projekt som gör verklig skillnad - både för kunder och framtidens energisystem. Här kombineras lång erfarenhet med innovation och ett starkt fokus på kvalitet och säkerhet.
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett etablerat eltekniksföretag med bas i Varberg och uppdrag över hela landet. De är specialiserade på att leverera driftsäkra lösningar för el- och automationssystem, från projektering och konstruktion till färdig installation och idrifttagning. Företaget är känt för sin tekniska spetskompetens, sin nära kunddialog och sitt fokus på hållbara lösningar. Du blir del av ett större team som präglas av en kultur där man hjälps åt och gärna delar med sig av kunskap.
Som elkonstruktör får du en central roll i att utveckla och förbättra el- och automationslösningar i en tekniskt avancerad anläggning. Du arbetar med projektering och detaljkonstruktion, tar fram och granskar tekniska underlag samt säkerställer att lösningar uppfyller höga krav på kvalitet och säkerhet. Rollen innebär nära samarbete med kollegor och leverantörer, med arbetsuppgifter som varierar mellan CAD-arbete på kontoret och praktiska moment i anläggningen. Här får du möjlighet att arbeta i tekniskt utmanande projekt, kombinera teori och praktik samt bidra till en verksamhet som gör verklig skillnad.
Du erbjuds
• Arbete i tekniskt avancerade projekt inom el- och automationsområdet
• Möjlighet att påverka din egen utveckling
• En trygg arbetsmiljö med god sammanhållning
• Kompetensutveckling genom kurser, utbildningar och praktiskt erfarenhetsutbyte
Dina arbetsuppgifter
• Delta i hela konstruktionsprocessen - från koncept och tekniska beräkningar till färdiga lösningar
• Utforma och anpassa el- och automationssystem för både nya och befintliga anläggningar
• Genomföra analyser och ta fram tydliga underlag för tekniska beslut
• Medverka vid installation, provning och driftsättning för att säkerställa hög funktionalitet och driftsäkerhet
VI SÖKER DIG SOM
• Har slutförd eftergymnasial utbildning inom automation, elkraft eller mekatronik
• Har minst ett års arbetslivserfarenhet från en liknande tjänst som elkonstruktör, systemkonstruktör eller automationsingenjör
• Är obehindrad i svenska då det är koncernspråket som används dagligen
• Har svenskt medborgarskap då detta är en tjänst i en säkerhetsklassad verksamhet
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från processindustri, energisektor, tillverkning eller liknande
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
