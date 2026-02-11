Elkonstruktör till teknikföretag!
2026-02-11
Vill du kombinera teknik och samarbete i ett internationellt bolag med hållbarhetsfokus? I den här rollen får du chansen att bli en viktig del av ett erfaret team som arbetar med elektriska lösningar för storskaliga industriprojekt. Här får du dessutom möjligheten att fördjupa dig i tekniska ritverktyg, system och konstruktion. Låter det som en roll för dig? Ansök idag!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen kliver du in i ett teknikföretag som just nu befinner sig i en tillväxtfas. Avdelningen du blir en del av arbetar med elektrisk konstruktion och tekniskt orderstöd för kundanpassade industriprodukter , lösningar som ofta kräver både teknisk förståelse och samarbete över avdelningsgränser. Du kommer att tillhöra ett erfaret och hjälpsamt team där man stöttar varandra, delar kunskap och arbetar nära såväl produktion som sälj och kvalitet. Oavsett om du kommer med viss erfarenhet från tidigare konstruktion, eller om du är relativt junior men har en stark teknisk grund att bygga vidare på, finns här goda möjligheter att utvecklas. Det viktigaste är att du har rätt inställning och vilja att lära.
Du erbjuds
Tjänsten är ett långsiktigt konsultuppdrag där du inleder din anställning via oss på Academic Work i 12 månader, med goda möjligheter till överrekrytering. Du erbjuds en plats i ett tryggt, stabilt och framtidsfokuserat företag, där din tekniska kompetens kommer att göra skillnad.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-11Dina arbetsuppgifter
• Skapa och hantera BOM (Bill of Materials) - materialförteckningar/stycklistor som används i konstruktionen
• Ta fram el-scheman och systemlösningar
• Skapa och uppadatera elektriska ritningar för kundordrar
• Anpassa och konfigurera tekniska lösningar
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad teknisk eftergymnasial utbildning inom el, elteknik eller annan likvärdig utbildning
• Som obehindrat kan kommunicera på svenska och engelska i både tal och skrift då båda språk används dagligen i arbetet
• Har viljan och möjligheten att arbeta onsite i Ludvika måndag till fredag
• Har grundläggande förståelse för elscheman och hur man ritar dessa
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av E3
• Erfarenhet av SAP
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
