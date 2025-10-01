Elkonstruktör till Ledande Tekniskt Bolag
2025-10-01
Som elkonstruktör har du möjlighet att vara med och utveckla nya och innovativa elektroniska system. Du kommer att ha en central roll i utvecklingsprocessen och samarbeta med andra kollegor i teamet för att uppnå projektets mål. Genom att vara en del av en projektgrupp med erfarna medarbetare inom R&D, produktion och service kommer du att ha möjlighet att lära dig och utvecklas både personligt och professionellt.
OM TJÄNSTEN:
I rollen kommer du att ansvara för konstruktion av elmoduler, funktioner, rackar och kablage för deras elektroniska system. Du kommer att använda el/kableringsverktyget E3 och mekCAD SolidWorks för att utföra konstruktionsarbetet.
Dina arbetsuppgifter kommer att sträcka sig från concept/designarbete till slutverifierad design/produkt. Det innebär att du som deltagare i teamet kommer att delta i bygge av den första prototypen samt utföra den felsökning, omdesign, verifieringsarbete som krävs för slutverifiering. Du kommer även att ta fram tillhörande tillverkningsunderlag samt teknisk dokumentation som specifikationer, beskrivningar m.m.
Utvecklingsarbetet sker i projektform med projektledare och deltagare från flera R&D-discipliner samt även deltagare från produktion och service. Som elkonstruktör kommer du att ha en central roll i utvecklingsprocessen och samarbeta med andra teammedlemmar för att uppnå projektets mål.
VI SÖKER DIG SOM:
Har Högskole- alternativt Civilingenjörsutbildning inom elteknik
Har god erfarenhet av industriell elkonstruktion med betoning på design mot regulatoriska krav, kraft och multifunktionella elsystem
Har erfarenhet av att arbeta i el/kableringsverktyget E3 & Solidworks, alternativt gått utbildning i verktygen
Som person är du duktig på att kommunicera och samarbeta för att nå de uppsatta målen, dels internt i teamet men även med kollegor inom bolaget. Du brinner för att utvecklas och lära dig mer, du behöver inte vara expert på alla tekniska delar men har en stor vilja att lära dig.
OM KUNDFÖRETAGET:
Bolaget är ett svenskt högteknologiskt företag med mer än 1200 anställda idag. De är banbrytande på sin marknad och har i över 40 år utvecklat och tillverkat komponenter för elektronik- och displaytillverkare för att förbli konkurrenskraftiga. Idag har de kunder och distributörer globalt där deras innovativa produkter, tjänster och lösningar levereras för att skapa morgondagens elektronik.
Bolaget erbjuder dig chansen att komma in i ett lönsamt och växande bolag med öppen arbetskultur och erfarna kollegor. Det är en miljö där kollegor lär och utvecklas av varandra för att driva innovationen och öka kundvärdet. Bolaget fortsätter genom sin teknik göra det omöjliga möjligt.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer till en början att vara anställd av Friday. Ambitionen från Kunden och vår sida är att du efter 12 månader blir direktanställd hos kunden.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Rekryteringsansvarig: Fahim Gani
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
OM FRIDAY:
Genom att vara en partner både till våra kandidater och kunder strävar vi efter att hitta den bästa matchningen. Det gör vi genom att lära känna våra kunder och kandidater på riktigt! Vi ser självklart till att kunskaps- och erfarenhetskrav matchar, men framförallt lägger vi vikt vid samsyn kring värderingar och företagskultur som båda parter värdesätter.
Vår passion är att hjälpa människor till rätt roll, arbetsplats och sammanhang inom IT och teknik. Därför grundade vi Friday med ambition att hjälpa dig till jobbet som ger dig fredagskänslan - varje dag!
Vi riktar oss främst till dig som är i början av din karriär eller studerar vid högskola/universitet inom IT och Teknik.
Vår övertygelse är att människor uppnår sin fulla potential när man ser fram emot att gå till jobbet varje morgon. "Friday - everyday", hur låter det? Ersättning
