Elkonstruktör till Granitor
2026-04-09
Vill du arbeta med elkonstruktion i projekt där kraven är höga och tekniken verkligen gör skillnad? Granitor söker nu en elkonstruktör som vill vara med och utveckla avancerade automationslösningar inom Defence.
Om rollen Du blir en del av projekt där du arbetar med elkonstruktion från tidigt skede till färdig installation. Arbetet omfattar design och utveckling av automationslösningar samt konstruktion av apparatskåp och fältutrustning. Du kommer arbeta med beräkningar och dimensionering och är med genom hela projektcykeln från koncept till driftsättning.
I rollen kommer du även arbeta med modifieringar i befintliga system i samband med ombyggnationer. Exempel på projekt kan vara leverans av kompletta styrsystem till nya anläggningar eller förstudier inför större projekt
Vi söker dig som har
Eftergymnasial utbildning inom elkonstruktion, elektriker, automation eller motsvarande
Minst 3 års erfarenhet inom elkonstruktion eller liknande roll
Erfarenhet av att arbeta i projekt med fokus på kvalitet och noggrannhet
Svenska och engelska i tal och skrift
B körkort
Meriterande
Erfarenhet av verktyg som EPLAN, ELPROCAD eller AutoCAD Electrical
Kunskap inom maskinsäkerhet, ATEX, SIL eller CE märkning
Erfarenhet från komplexa anläggningar med höga krav på tillgänglighet och säkerhet
Tidigare arbete inom säkerhetsklassade projekt
För att lyckas i rollen
Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete
Du trivs i projektmiljö och gillar att samarbeta
Du är strukturerad och har ett öga för detaljer
Du vill utvecklas och delar gärna med dig av din kunskap
Övrigt Placering i Solna Tjänsten är på heltid och tillsvidare Resor i tjänsten kan förekomma
Rollen är säkerhetsklassad Svenskt medborgarskap krävs och säkerhetsprövning kommer genomföras Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
