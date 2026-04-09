Elkonstruktör till Granitor

A Hub AB / Elektronikjobb / Stockholm
2026-04-09


Visa alla elektronikjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos A Hub AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Järfälla eller i hela Sverige

Vill du arbeta med elkonstruktion i projekt där kraven är höga och tekniken verkligen gör skillnad? Granitor söker nu en elkonstruktör som vill vara med och utveckla avancerade automationslösningar inom Defence.
Om rollen Du blir en del av projekt där du arbetar med elkonstruktion från tidigt skede till färdig installation. Arbetet omfattar design och utveckling av automationslösningar samt konstruktion av apparatskåp och fältutrustning. Du kommer arbeta med beräkningar och dimensionering och är med genom hela projektcykeln från koncept till driftsättning.
I rollen kommer du även arbeta med modifieringar i befintliga system i samband med ombyggnationer. Exempel på projekt kan vara leverans av kompletta styrsystem till nya anläggningar eller förstudier inför större projekt
Vi söker dig som har

Eftergymnasial utbildning inom elkonstruktion, elektriker, automation eller motsvarande

Minst 3 års erfarenhet inom elkonstruktion eller liknande roll

Erfarenhet av att arbeta i projekt med fokus på kvalitet och noggrannhet

Svenska och engelska i tal och skrift

B körkort

Meriterande

Erfarenhet av verktyg som EPLAN, ELPROCAD eller AutoCAD Electrical

Kunskap inom maskinsäkerhet, ATEX, SIL eller CE märkning

Erfarenhet från komplexa anläggningar med höga krav på tillgänglighet och säkerhet

Tidigare arbete inom säkerhetsklassade projekt

För att lyckas i rollen

Du är självgående och tar ansvar för ditt arbete

Du trivs i projektmiljö och gillar att samarbeta

Du är strukturerad och har ett öga för detaljer

Du vill utvecklas och delar gärna med dig av din kunskap

Övrigt Placering i Solna Tjänsten är på heltid och tillsvidare Resor i tjänsten kan förekomma
Rollen är säkerhetsklassad Svenskt medborgarskap krävs och säkerhetsprövning kommer genomföras

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537005-1937103".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
A Hub AB (org.nr 559177-9656), https://jobb.a-hub.se
Gävlegatan 16 (visa karta)
113 30  STOCKHOLM

Arbetsplats
A-hub

Jobbnummer
9844782

Prenumerera på jobb från A Hub AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos A Hub AB: