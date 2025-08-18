Elkonstruktör Till Globalt Bolag i Helsingborg
Elektronikjobb / Helsingborg
2025-08-18
Vi söker nu en Elkonstruktör som ska ha en nyckelroll i ett prestigelöst och familjärt företag som är en del av en global koncern. Här får du möjlighet att arbeta både lokalt och internationellt med avancerad teknik och ett stort mått av frihet under ansvar.Publiceringsdatum2025-08-18Om tjänsten
I rollen som Elkonstruktör blir du en del av företagets El- och Automationsteam, med placering i Helsingborg. Fokuset kommer att ligga på elkonstruktion i EPLAN, där du kommer vara delaktig i utvecklingen av företagets produkter. Du erbjuds en arbetsmiljö där du kan växa och utvecklas, både professionellt och som person. Företagets kultur präglas av engagemang, öppenhet och hög kvalitet.
Vi söker dig som:
Har en YH-utbildning eller är högskoleingenjör inom relevant utbildning.
Har 1-3 års relevant erfarenhet
Kan tala och kommunicera på engelska och svenska, då båda språken används i rollen
Det inte nödvändigt, men meriterande om du har:
Har tidigare erfarenhet som elektriker eller inom eldesign och automation
Vidare kommer stor vikt läggas vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen ser vi att du nyfiken, initiativrik och gillar att arbeta självständigt. Du trivs bäst när du får utrymme att tänka själv, hitta lösningar och utveckla dina idéer. Här finns en kultur där man stöttar varandra och där dina kollegor gärna delar med
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att Friday hanterar och ansvarar för rekryteringsprocessen, men att du blir anställd direkt hos vår kund.
ÖVRIG INFO:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Helsingborg
Rekryteringsansvarig: Vanessa Henrysson Roqueta
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:
På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Friday Jobbnummer
9462472