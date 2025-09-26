Elkonstruktör till expansiva InterSystem i Ängelholm
2025-09-26
Ängelholmsbaserade InterSystem AB utvecklar, producerar och levererar automatiserade system inom palletering och materialhantering. Företaget grundades 1989, har 80 anställda och omsätter ca 300 MSEK Kunderna finns framför allt inom livsmedelsindustrin där ca 60 % levereras på export. Mer info om företaget hittar du på www.intersystem.se
Elkonstruktör till expansiva InterSystem i Ängelholm
Älskar du teknik och att vara en viktig kugge i ett team med stor teknisk kompetens? Gillar du att ta ansvar i en platt organisation och vill du dessutom jobba med ny teknik? Då ska du läsa vidare! På framgångsrika InterSystem erbjuds du en spännande och utvecklande roll där du och ditt team levererar lösningar till kunder över hela världen. Företaget växer och du får en viktig nyckelroll i ett företag där allt är "under ett tak" i Ängelholm - utveckling, konstruktion och produktion.
Du blir del av ett företag med stark gemenskap som också satsar på sina medarbetare med bland annat friskvård, bonus och flextid.
Din Roll:
Som Elkonstruktör på InterSystem ingår du i teknikgruppen som består av fem elkonstruktörer, tio maskinkonstruktörer och nio automationsingenjörer. Tillsammans utformar och designar ni våra systemlösningar, utifrån vår standard och kundens önskemål. Du kommer främst arbeta i ELPROCAD.
InterSystems anläggningar kan variera från enklare pallastare med endast ett produktflöde, till mer omfattande system där pallastare står sammankopplade med gemensamt bansystem för produkt och pall. InterSystem levererar även mindre eller större system med enbart transportörer, numera mycket till kunder inom E-handeln.
Din Profil:
Vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper och din potential än din erfarenhet eller utbildningsnivå. Du är en positiv person med stor egen drivkraft och med krav på dig själv och din omgivning. Du har lätt för att samarbeta i grupp men kan även arbeta självständigt. Du är också flexibel och klarar av snabba förändringar i ett högt tempo.
Det är meriterande med erfarenhet av ELPROCAD. Du har goda kunskaper inom generell ellära, elkomponenter för elskåp samt vanligt förekommande fältbussystem. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift.
PLC-programmering, Monitor ERP system samt kunskaper i tyska är meriterande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Start enligt överenskommelse.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och du är välkommen med din ansökan snarast. För mer information om tjänsten kontakta gärna Lars Olsson, Standby Workteam på 0721 65 18 09.
