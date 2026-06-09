Elkonstruktör till Euromaint
OnePartnerGroup Syd AB / Elektronikjobb / Malmö Visa alla elektronikjobb i Malmö
2026-06-09
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Nu söker vi dig som vill arbeta med elkonstruktion och bli en del av Euromaints engineeringavdelning med placering i Malmö. I rollen får du en viktig del i att bidra till att säkerställa hög driftsäkerhet och lång livslängd för den spårbundna trafiken i landet.
Är du trygg i rollen som konstruktör och nyfiken på att arbeta inom underhåll av spårburna fordon kan det vara dig vi söker. Publiceringsdatum2026-06-09Om tjänsten
Som elkonstruktör blir du en del av en verksamhetsövergripande grupp av konstruktörer och ingenjörer som arbetar med uppdrag för Euromaints verkstäder i hela landet. Variationen i rollen är bred och sträcker sig från mindre arbeten till större projekt där du får ta ansvar från teknisk utformning till färdiga system.
Urval av arbetsuppgifter:
Konstruktion och framtagning av tekniska specifikationer och ritningar för ombyggnationer av fordon och anskaffning av material
Uppdatera, optimera och förbättra befintliga konstruktioner med nya komponenter, och hitta ersättningsförslag för produkter
Kvalitetssäkring av eget konstruktionsarbete
Validering av egna konstruktioner samt nya eller förändrade produkter
Utföra riskanalyser av egen konstruktion
Rollen innebär många kontaktytor och i ditt arbete har du kontakt med produktioner och verkstäder runt om i landet. Du kommer att samarbeta med fordonsansvariga, tekniska projektledare och inköp för att driva projekten från start till mål. Rollen innefattar även kund- och leverantörskontakt.
Din profil
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av konstruktion av elektriska system, och med god kunskap i Auto CAD eller likvärdigt ritningsprogram.
Du har tidigare erfarenhet från fordonsbranschen eller från leveransverksamhet i annan teknisk bransch där du arbetat brett med elkonstruktion. Då flera av fordonen har äldre teknik installerad är det en fördel om du har praktisk erfarenhet av olika typer av elektriska system.
För att trivas med bredden i rollen är du prestigelös och flexibel som person. Du är trygg i att själv ta reda på den information du behöver för att lösa uppgiften du står inför, och agerar snabbt för att få den hjälp som behövs när problem uppstår. Du drivs av att få dina projekt i mål och har lätt för att samarbeta och kommunicera, både internt och externt. Kravprofil för detta jobb
Flerårig erfarenhet av konstruktion av elektriska system
God kunskap i AutoCAD eller likvärdigt ritningsprogram
Erfarenhet från fordonsbranschen eller annan teknisk leveransverksamhet med brett arbete inom elkonstruktion
Praktisk erfarenhet av olika typer av elektriska system, gärna även äldre teknik
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Övrig information
Placering: Malmö. Möjlighet att arbeta hemifrån 2 dagar/vecka
Omfattning: Heltid, som inleds med 6 månaders provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetstider: 8-16.30 med generös flextid
Vi erbjuder:
• Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
• Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
• Kompetensutveckling och interna utbildningar
• Gratis mensskydd på alla våra arbetsplatser
Som en del av denna rekryteringsprocess kommer en bakgrundskontroll att genomföras.
Slumpmässiga alkohol och drogtester genomförs på arbetsplatsen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Vi arbetar med löpande urval och tillsättning – det innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag. När du har skickat in din ansökan kommer vi att matcha den mot tjänstens kravprofil. Du blir därefter kontaktad via telefon eller e-post för återkoppling. Vidare i processen genomförs intervjuer, referenstagning och bakgrundskontroll för de kandidater som är aktuella.
För oss är det också viktigt att ta del av din upplevelse. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och efter avslutad process.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via vår hemsida på grund av GDPR – ansökningar via e-post behandlas inte.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten.
Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara.
Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Syd AB
(org.nr 559117-8107), https://euromaint.se/
211 42 MALMÖ Arbetsplats
EuroMaint Kontakt
Verksamhetschef
Jacob Edström jacob.edstrom@onepartnergroup.se +46721748262 Jobbnummer
9956059