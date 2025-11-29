Elkonstruktör till DevPort Karlskrona!
2025-11-29
DevPort söker engagerade elkonstruktörer med både hjärta och hjärna!
Vill du vara en del av vårt aktiva community med högt fokus på gemenskap, kompetensutveckling och mångfald? Vi på DevPort tror att ett prestigelös förhållningssätt, högt driv och arbetsglädje är viktiga nycklar för trivsel och kollektiv framgång. Dessutom har vi ramavtal med Sveriges ledande bolag, vilket innebär att våra konsulter lever en dynamisk vardag i teknikens framkant! Det vässar såväl ditt cv som din kompetens samt rustar svensk teknik för morgondagens utmaningar!
I din roll som kollega, lagspelare och elkonstruktör är du en viktig och uppskattad del av teamets vidareutveckling. Vi tror att du är en person som motiveras av påverkansmöjligheter och medbestämmande, samt att du drivs av att såväl hitta som kommunicera lösningar som skapar mervärde för alla involverade parter.
Din vardag består av:
• Har några års erfarenhet inom elektronikutveckling och en högskole- eller civilingenjörsutbildning inom Elektro, Teknisk Fysik, Datateknik, Inbyggda System eller liknande
• Har erfarenhet av cadett ELSA, E3 och/eller E-plan
• Du behöver klara säkerhetsprövningar för uppdrag inom försvarsindustrin
Dina bidragande kompetenser:
• Kraftelektronik
• Analog elektronik
• Highspeedinterface som PCI Express och Ethernet
• Signalintegritet och simulering
• EMC/EMI
• Hårdvarunära programmering
• Teamledning
• Utveckling av säkerhetskritiska system (flyg/tåg/medicin/kärnkraft etc.)
Vad vi vill ge dig!
• Spännande uppdrag hos Sveriges ledande bolag inom flertalet branscher!
• Du vet bäst själv och därför har vi ett flexibelt upplägg kring löner och förmåner. T.ex. högre lön eller längre semester?
• Roliga aktiviteter och konferensresor med fokus på teambuilding och gemenskap.
• Regelbundna kompetensutvecklingsprojekt och lunchföreläsningar (allt från social kompetens och stresshantering till batteriutveckling och block chain...)
DevPort - Proud to be
Vi är ett drivet teknikkonsultföretag i expansivt utvecklingsskede med huvudkontor i Göteborg och finns även på fler orter (kontor i Stockholm, Linköping, Helsingborg, Karlskrona och Jönköping). DevPort har sin kärnkompetens inom fordonsindustrin och sysselsätter idag mer än 500 kompetenta personer. Våra uppdrag spänner över tre affärsområden - digitala lösningar, produktionsutveckling/supply chain samt produktutveckling. Vi eftersträvar varierande uppdrag som matchas gentemot konsulternas kompetenser och intresseområden.
Känner du som vi?
DevPort lägger ett stort värde i att fortsätta bygga en arbetsplats som bejakar alla sorters olikheter och ser därför gärna ansökningar från personer med varierande bakgrunder och erfarenheter. Berätta för oss hur du vill och kan bidra till vår fortsatta framgång! Vi tillämpar löpande urval i våra rekryteringsprocesser och önskar att du visar ditt intresse tidigt. Start sker enligt överenskommelse.
Vid frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta:
• Anders Ekstrand - Konsultchef anders.ekstrand@devport.se
• Stefan Nilsson - Regionchef stefan.nilsson@devport.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Devport AB
(org.nr 556752-3369) Jobbnummer
9621108