Elkonstruktör till bolag i Göteborg!
2026-01-02
Är du redo för nästa steg? Hos vår kund får du inte bara chansen att växa professionellt inom elkonstruktion och säkerhetslösningar, utan också möjligheten att vara en del av ett väletablerat företag med en trivsam och utvecklande arbetsmiljö. Sök tjänsten redan idag!
OM TJÄNSTEN
Vår kund är ett av Skandinaviens ledande elteknikföretag och arbetar med högkvalitativa entreprenad- och servicetjänster inom infrastruktur, fastigheter och industri. Här uppmuntras både personlig och professionell utveckling, i en arbetskultur som präglas av gemenskap, trivsel och omtanke.
I rollen som elkonstruktör kommer du att fokusera på säkerhetslösningar inom infrastruktursektorn och arbeta i området Security. Detta innefattar en rad områden såsom kameraövervakning, passagesystem och olika typer av larmfunktioner. Ditt arbete kommer att omfatta elkonstruktion i AutoCAD, skapande av elscheman, arbete med apparatskåp, upprätthållning av system- och funktionsbeskrivningar samt dokumentation i Officepaketet.
Du kommer samarbeta med erfarna kollegor i olika roller, så som tekniker och projektingenjörer. Arbetet sker i huvudsak från kontoret, men även platsbesök kan förekomma där du får se projekten i sin helhet.
Du erbjuds
• En spännande roll med varierande arbetsuppgifter
• Goda utvecklings- och karriärmöjligheter
• En familjär arbetsplats med stort fokus på sammanhållning och trivsel bland sina medarbetare
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
Detta uppdrag är en säkerhetsklassad tjänst och säkerhetsprövning kommer genomföras innan uppdraget kan påbörjas, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
VI SÖKER DIG SOM
• Kan tala och skriva obehindrat på svenska och kommunicera på engelska
• Har gått en eftergymnasial utbildning inom el/konstruktion
• Har minst 1 år av praktisk erfarenhet av konstruktion och uppdatering av elritningar
• Besitter kunskap inom apparatskåp, styrskåp och installationer från tidigare utbildning/tidigare tjänster
• Har körkort B
• Har goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har
• Tidigare arbetat med teletekniska ritningar, så som brandlarm och inbrottslarm
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
