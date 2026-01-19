Elkonstruktör sökes till tjänst i Ljungby!

Worknordic Group AB / Elektronikjobb / Ljungby
2026-01-19


Elkonstruktör - tekniska lösningar för värmeprodukter
Om rollen

Som elkonstruktör ansvarar du för att ta fram och dokumentera elektriska lösningar för värme- och energiprodukter i enlighet med tekniska strategier, kvalitetskrav och utvecklingsmål. Du säkerställer funktionella, säkra och kostnadseffektiva elsystem genom tvärfunktionellt samarbete.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla elscheman, kopplingstabeller och komponentval för nya och befintliga produkter
Skapa och uppdatera teknisk dokumentation i PLM- och CAD-verktyg
Säkerställa att konstruktioner följer gällande standarder och direktiv (EMC, LVD, CE m.fl.)
Delta i utvecklingsprojekt och samverka med produktion, inköp och kvalitet
Utföra tekniska analyser, riskbedömningar och valideringar
Arbeta med kostnadsreducering och kontinuerliga förbättringar inom elområdet

Publiceringsdatum
2026-01-19

Profil
Du har:
Teknisk utbildning inom el (t.ex. högskoleingenjör eller likvärdigt)
Några års erfarenhet som elkonstruktör
God kunskap inom elkonstruktion, dimensionering och CAD
Förståelse för relevanta standarder, säkerhetskrav och direktiv (EMC, LVD, CE)
Meriterande: erfarenhet av EMC-testning

Som person är du:
Strukturerad och noggrann med god dokumentationsförmåga
Analytisk, lösningsorienterad och samarbetsinriktad
Kommunikativ och trygg på svenska och engelska
Innehavare av B-körkort

Om arbetsmiljön

Du blir del av en innovativ organisation med korta beslutsvägar, laganda och fokus på hållbara energilösningar. Här finns goda möjligheter att utvecklas och bidra till framtidens teknik.
Tveka in på att skicka din ansökan direkt! Urval görs löpande.

Sista dag att ansöka är 2026-02-08
