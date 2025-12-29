Elkonstruktör / Hardware Designer - Radar och Kraftsystem
Alten Sverige AB / Elektronikjobb / Jönköping Visa alla elektronikjobb i Jönköping
2025-12-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alten Sverige AB i Jönköping
, Värnamo
, Skövde
, Mjölby
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vi på ALTEN söker en erfaren Elkonstruktör/Hardware Designer som vill arbeta med utveckling av kraftsystem för avancerade radarprodukter. Rollen innebär ett brett tekniskt ansvar där du kommer vara delaktig genom hela utvecklingskedjan - från kravarbete till färdig lösning.
VAD ERBJUDER VI PÅ ALTEN?
På ALTEN finns alla möjligheter till inspirerande gemenskap och att få göra det du tycker är roligt, tillsammans med dina kollegor. Under våra Tech Weeks får du höra vad dina kollegor jobbar med och även en chans att själv dela med dig av dina erfarenheter. Vi har flera interna nätverk, såsom ALTEN Sports och Women@ALTEN, där du ges möjlighet aktivera dig tillsammans med dina kollegor eller driva frågor och ämnen som just du brinner för.
På ALTEN är varje individ lika värdefull när vi utvecklar morgondagens värld idag. Vi möter framtida utmaningar genom att bidra med relevant kompetens i våra kunders projekt och ge våra medarbetare möjlighet att nå sin fulla potential. Det gör vi genom att erbjuda tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid. Publiceringsdatum2025-12-29Arbetsuppgifter
I rollen som Hardware Designer ansvarar du för att:
Hantera och analysera krav
Undersöka samt jämföra olika designlösningar
Konstruera kraftlösningar (AC/DC, DC/DC)
Arbeta med kablage och elektriska gränssnitt
Integrera, verifiera och granska tekniska lösningar
Felsöka och stötta produktion vid behov
Du kommer arbeta nära både kollegor och andra teknikområden, med stort fokus på kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Erfarenhet och kompetens inom elkonstruktion/hardware
Förmåga att göra designval av t.ex. säkringar, kablage, reläer, kontakter, plintar m.m.
Erfarenhet av att undersöka, ta fram och skriva krav- och designspecifikationer
Förmåga att granska tekniskt underlag
CAD-kompetens - gärna i Cadence, Mentor eller liknande EDA-verktyg
Flytande svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska
Förståelse för att arbeta enligt etablerade processer och riktlinjer
Förmåga att hantera försvarssekretess
God kommunikativ och social förmåga samt vana av samarbete
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences. I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer - från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alten Sverige AB
(org.nr 556420-7453) Jobbnummer
9665012