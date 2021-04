Elkonstruktör - Wikan Personal AB - Elektronikjobb i Kristianstad

Wikan Personal AB / Elektronikjobb / Kristianstad2021-04-06För att möta en ökad efterfrågan söker vi nu en elkonstruktör med kunskaper inom industriell automation och mekatronik.2021-04-06Movomech är ett av världens ledande företag inom lyftteknik och materialhantering. Vi utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av produkter inom lyftteknik - från ett förstklassigt profil- och skensystem i aluminium till avancerade manipulatorer för kunder inom framför allt fordons och tillverkande industri.Vårt huvudkontor och våra produktionslokaler finns i Kristianstad och vi installerar lyftutrustning till de främsta produktionsanläggningarna över hela världen, med egen projektledning eller genom ett omfattande nätverk av återförsäljare.Vem är vi, dina nya kollegor? Vad erbjuder vi dig?På Movomech är vi ett gäng glada och hängivna medarbetare som erbjuder skräddarsydda lösningar och specialprojekt samt standardprodukter för våra kunder. På konstruktionsavdelningen nätverkar och samarbetar vi tvärfunktionellt med vår produktion, leverantörer, säljteam och kunder för att uppnå bästa resultat tillsammans.Sättet att arbeta på Movomech definieras med ett nyckelord - kundfokus. Vi erbjuder en krävande men rolig och dynamisk miljö med mycket intressanta och varierande uppgifter med utmärkta möjligheter till personliga utmaningar och utveckling.Gå in på You Tube och sök på "Movomech manipulator" så ser du exempel på både våra lösningar och dina nya kollegor.Arbetet innebär att ta fram tekniska lösningar under offertstadiet, ansvara för slutlig elkonstruktion samt vid behov ha en teknisk dialog med kunder och med leverantörer. Vidare kommer du utföra enklare arbete i verkstaden (koppla el/ provköra etc), viss programmering och inköp. I ditt arbete ingår även kundbesök och att hjälpa till att driva projekten framåt. Du ser till att din del av projektet görs enligt gällande lagar och standarder.Din bakgrund/Dina egenskaperDu är högskole- eller universitetsutbildad eller har tillägnat dig motsvarande kunskaper genom att ha arbetat som elkonstruktör inom automation.Som elkonstruktör använder du dig av ElproCAd/ E-Plan P8. Du har teknisk fallenhet och kännedom om elkonstruktion/programmering. Vi söker dig som kan hantera flera projekt samtidigt och erfarenhet av projektledning är meriterande. Du hanterar Officepaketet och kan engelska i tal och skrift. Tyska är meriterande. Även enklare PLC programmering är meriterande.Du som ingenjör är driven, social, positiv och tycker om att hålla många bollar i luften. Du är kostnadsmedveten och har inga problem att arbeta självständigt eller i grupp. Som elkonstruktör har du ett mycket nära samarbete med våra tekniker i verkstaden samt jobbar i direkt kontakt med våra säljare. Vi fäster vidare stor vikt vid dina personliga egenskaper.Information och kontaktTjänstort är Kristianstad och resor i tjänsten förekommer. Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning hos Movomech. Tillsättning enligt överenskommelse.Urvalet sker löpande, skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 27 april.För mer info kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist på telefon 044-590 65 12 eller Johanna Fondell på telefon 044-590 65 02.Välkommen med din ansökan!Om Wikan PersonalWikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 15 orter i Sverige, omsätter ca 330 Msek och har omkring 700 anställda. Läs mer på www.wikan.se Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-27Wikan Personal AB5672811