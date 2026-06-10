Elkonstruktör
Infinity Industry Solutions Sweden AB / Elektronikjobb / Sandviken Visa alla elektronikjobb i Sandviken
2026-06-10
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. Helhetslösningar för projekt med automation, process- & produktionsutrustning samt kraftförsörjning. För industri, infrastruktur och energi.
Elkonstruktör till Granitor – Var med och forma framtidens lösningar
Är du en driven elektriker eller tekniker med intresse för elkonstruktion? Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta i en tekniskt utmanande och innovativ miljö med fokus på hållbara, kundanpassade lösningar? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Om rollen:
Som Elkonstruktör hos Granitor får du en nyckelroll i att utveckla lösningar för elektrisk utrustning – såsom drivsystem och styrsystem för industrin. Du arbetar enligt både kundspecifika krav och interna standarder, och bidrar aktivt till att förbättra arbetssätt, utveckla konstruktionsbibliotek och hantera kundanpassade konfigurationer.
Du blir en viktig del av ett engagerat team där du samarbetar nära med produktion, utveckling och försäljning.
Har du erfarenhet från industriinstallation och vill ta klivet in i konstruktionsrollen? Vi stöttar dig hela vägen!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
•Design och konstruktion av elektrisk utrustning enligt kundens specifikationer
•Underhåll och uppdatering av ritningsunderlag
•Utveckling av mallar och standarder för kundanpassade lösningar
•Deltagande i provmontering och verifiering av nya tekniska lösningar
•Teknisk support till produktion samt rådgivning till säljteamet
•Arbete i moderna CAD-verktyg
•Involvering i frågor kring maskinsäkerhet
Vi erbjuder dig
•En varierande roll med stort tekniskt ansvar
•Gedigen introduktion och stöd från en senior mentor
•Möjlighet att påverka och utveckla både produkter och arbetssätt
•En arbetsmiljö präglad av innovation, samarbete och framåtanda
Vi söker dig som har
•Relevant utbildning inom el, elteknik eller mekatronik
•Någon erfarenhet av elkonstruktion, gärna från industri eller maskinteknik
•Vana vid eller intresse för CAD-verktyg som EPLAN eller AutoCAD
•Ett strukturerat arbetssätt, teknisk nyfikenhet och god samarbetsförmåga
Praktisk information
Plats: Sandviken
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-06-10Så ansöker du
Låter det här som ditt nästa steg? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande!Kontaktperson för detta jobb
Peter Roswall
Infinity Industry Solutions
Telefon: +46 733 01 02 73
E-postadress: peter@infinitysolutions.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Industry Solutions Sweden AB
(org.nr 556583-7175)
811 25 SANDVIKEN Arbetsplats
Granitor Systems Kontakt
Rekryterare
Peter Roswall peter@infinitysolutions.se Jobbnummer
9956551