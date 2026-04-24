Elkonstruktör
2026-04-24
Är du en driven och engagerad elkonstruktör? Som senior elkonstruktör hos oss får du möjligheten att driva projekt från idé till verklighet - och bidra med din tekniska expertis i spännande uppdrag. Välkommen till gemenskapen!
Din framtid hos oss
I snart 30 år har vi arbetat med produkt- och systemlösningar som verkligen gör skillnad för omvärlden. Vårt innovationsarbete pågår ständigt, och idag har vi fler tekniska möjligheter än någonsin! Med hjälp av vår unika innovationsmodell driver vi multidisciplinära projekt med kompetenser från industridesign till mekanik, automation och mjukvaruutveckling för moderna molnplattformar. Vill du vara med och göra skillnad?
Vi söker nu en senior elkonstruktör till vårt kontor i Karlshamn som tillsammans med vårt nystartade automationsteam vill vara med och bygga en stark kompetens inom elkonstruktion. Arbetet sker både ute hos kunder och på våra kontor, där vi driver spännande in-house-projekt med fokus på innovation och utveckling.
I denna roll får du vara delaktig i att forma och utveckla vår elkonstruktionsförmåga inom automationsteamet. Med din erfarenhet och tekniska kompetens driver du projekt från idéstadiet till driftsättning. Du kommer att designa och implementera ellösningar och elkonstruktioner som möter kundernas behov och krav - med möjlighet att arbeta både i skräddarsydda projekt och i större helhetsåtaganden.
Matchar vi varandra?
Vi söker mer än bara erfarenheterna i ditt CV - vi vill träffa vår nästa kollega. På samma sätt tror vi att du söker mer än nya arbetsuppgifter. Hos oss får du en plats där du kan vara dig själv och ha en intressant karriärutveckling. Tillsammans kommer vi att matcha dig mot de möjligheter och tekniska projekt som passar våra gemensamma mål. Vi söker dig som
Vill vara med och bygga något nytt och bidra till företagets långsiktiga framgång.
Är driven och alltid villig att lära dig något nytt.
Specialistkompetens inom elkonstruktion: Du har djup kunskap och praktisk erfarenhet av att designa och dimensionera elsystem för automationslösningar. Du har erfarenhet av att skapa elscheman, apparatskåpslayouter och komponentlistor med hjälp av moderna CAD-verktyg som EPLAN P8 (eller motsvarande, t.ex. SEE Electrical, AutoCAD Electrical). Du har god kännedom om relevanta standarder och direktiv (t.ex. maskinsäkerhet, LVD, EMC).
Relevant utbildning inom området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
B-körkort, då resor kan förekomma periodvis.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vår kultur
Vår företagskultur är bland det viktigaste vi har. Vi motiveras av att samarbeta, utvecklas tillsammans och driva vår affär framåt. Vi strävar inte efter att bli störst - men vi vill alltid vara bäst på det vi gör. Vi är stolta över att arbeta på Avalon Innovation och säger med glädje: "Jag är en avalon!"
Vad händer nu?
Har du frågor om oss eller tjänsten? Tveka inte att kontakta oss som jobbar med rekryteringen. Varmt välkommen att ansöka genom att bifoga ditt CV och besvara frågorna i formuläret. Observera att vi inte hanterar några ansökningar via mail, det är för att skydda personuppgifter enligt GDPR. För att din ansökan ska vara komplett behöver du skicka in den via vårt rekryteringssystem. Rekryteringen pågår löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen att ansöka!
Vi som med STORT NÖJE ser fram emot din ansökan heter:
Patrik Enarsson, Business Directorpatrik.enarsson@avaloninnovation.com
Patrik Fremark, Teamleader Automationpatrik.fremark@avaloninnovation.com
Varmt välkommen till Avalon Innovation!
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7635155-1965972".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avalon Innovation Technology AB
374 35 KARLSHAMN
För detta jobb krävs körkort.
