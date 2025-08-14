Elkonstruktör
Du kommer att tillhöra ett team som skapar innovativa lösningar för detaljkonstruktion. Teamet arbetar tvärfunktionellt med angränsade kompetensområden för att säkerställa konstruktionens funktion och installation. Du får möjlighet att utveckla din tekniska kompetens och även vara en del av ett samarbetsvänligt och stöttande arbetsklimat där vi alla växer och lär av varandra.
I denna roll kommer du att vara med i framtagningen av produktionsunderlag för spännande projekt.
Din Profil
• Några års relevant erfarenhet samt teknisk utbildning på högskolenivå alternativt YH/YT.
• Förståelse för standarder och normer inom elkonstruktion.
• God kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska och engelska
• Erfarenhet av CAD-system, gärna Eplan P8.
• Erfarenhet av att delta i stora utvecklingsprojekt.
• Mycket god samarbetsförmåga
Detaljer
• Ort: Malmö
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
