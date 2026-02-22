Elite Säkerhet söker utryckningsväktare på deltid.
Elite Säkerhet Swe AB / Väktarjobb / Örebro Visa alla väktarjobb i Örebro
2026-02-22
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elite Säkerhet Swe AB i Örebro
Elite Säkerhet är ett av länsstyrelsen auktoriserat bevakningsföretag.
Vi sätter våra kunders säkerhet i första rummet och våra kunder är vår högsta prioritet, vi arbetar lokalt och nära våra kunder.
Vi tror att detta är orsaken bakom vårt företags stora framgång.
Elite Säkerhet växer och vi söker nu därför fler medarbetare till våra team i både Örebro, Västmanland/Sörmland och Värmland.
Stationeringsorten för tjänsterna kommer att i första hand vara i Örebro.
Men arbete kommer att förekomma i hela Örebro Län, Värmland, Sörmland och Västmanland.
Du kommer att arbeta i ett tajt team där vi har roligt på jobbet och ser säkerhet som en självklarhet.
Vi söker nu erfarna Väktare för arbete med ronderande bevakning, fastighetsjour och larmutryckningar.
Erfarenhet från Väktaryrket är ett krav för tjänsterna hos oss.
Du som söker ska ha genomfört både väktargrundutbildning VU1 och VU2 med godkänt resultat.
Har du genomgått minst en fortbildning som Väktare så är detta meriterande för tjänsterna.
Har du annan utbildning inom säkerhet, exempelvis ordningsvakt eller skyddsvakt så är även detta meriterande för tjänsterna.
För att kunna söka denna tjänst behöver du ha erfarenhet av både arbete med ronderande bevakning, larmutryckningar och fastighetsjour.
Vi ser att du har arbetat minst ett par år som Väktare och har koll på vad yrket innebär.
För att trivas i rollen som utryckningsväktare hos oss på Elite Säkerhet så behöver du vara flexibel, stresstålig, teknikintresserad, gärna ha intresse för fastigheter och tekniska lösningar i fastigheter.
Du behöver vara beredd på att arbetspassen är varierande och en dag är inte den andra lik.
Ensamarbete förekommer.
Tjänsterna vi vill tillsätta nu är både på deltid och vid behov. Obs! Ej heltid!
Tjänstgöring är schemalagd både dag, kväll, natt och helgdagar på rullande schema.
Vi ser det som meriterande om du tidigare har arbetat i något av våra rapporteringssystem Guardtools, Scopeguard, AHero och Evedi.
Har du som söker även erfarenhet av installation eller service av tekniska larmanläggningar så är det mycket meriterande.
Tillsättning för tjänsterna sker löpande.
Övriga krav för tjänsterna hos oss är att du ska kunna skriva och läsa obehindrat på Svenska och Engelska.
Du måste klara bakgrundskontrollen från Länsstyrelsen och polismyndigheten.
Du ska vara skuldfri och ha ordnad ekonomi.
Körkort för manuellt växlad bil är ett krav för samtliga tjänster hos oss.
Du ska vara svensk medborgare och vara folkbokförd i Sverige.
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi på Elite Säkerhet "Skyddar ert hem, ert företag, er framtid"
Ansökan sker via e-post.Jobb@elitesakerhet.se
Bifoga CV samt Personligt Brev i er ansökan.
Inför rekryteringsarbetet har vi på Elite Säkerhet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Via E-post.
E-post: jobb@elitesakerhet.se Arbetsgivare Elite Säkerhet Swe AB
(org.nr 559458-4327), http://elitesakerhet.se
Spannmålsgatan 9 (visa karta
)
703 60 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9756208