Elingenjör till Yara i Köping
Yara AB / Elektronikjobb / Köping Visa alla elektronikjobb i Köping
2026-07-20
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Vill du kombinera elteknik, konstruktion och projektledning i en avancerad processindustri?
Yara AB i Köping söker nu en Elingenjör till vår underhållsavdelning. Vi söker dig som vill arbeta nära verksamheten och vara med och utveckla våra produktionsanläggningar genom tekniska förbättringar, investeringar och projekt.
Det här är en roll för dig som vill kombinera teknik, problemlösning och samarbete i en verksamhet där säkerhet, driftsäkerhet och ständiga förbättringar står i fokus. Har du erfarenhet av konstruktion och projektledning är det meriterande, men det viktigaste är att du har en stark teknisk grund och ett driv att utvecklas tillsammans med oss.
Om Yara
Yara International är ett ledande globalt företag inom växtnäring och industriella lösningar med cirka 17 000 medarbetare världen över. Genom att kombinera kunskap, innovation och hållbara lösningar arbetar vi för att bidra till en mer hållbar framtid.
Vid Yaras anläggning i Köping producerar vi tekniskt ammoniumnitrat som används inom gruv- och anläggningsindustrin. Våra anläggningar innehåller en bred variation av teknik, från låg- och högspänningsanläggningar till avancerade styr- och säkerhetssystem.
Om rollen
Som Elingenjör tillhör du gruppen Teknisk Service inom underhållsorganisationen. Du arbetar tillsammans med ingenjörer, tekniker och projektledare för att utveckla våra anläggningar och säkerställa en hög driftsäkerhet.
Rollen är varierande och innehåller både tekniskt specialistarbete och projektledning. Du kommer att arbeta nära produktionen och tillbringa tid både ute i anläggningen och på kontoret.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva och genomföra investerings-, förbättrings- och underhållsprojekt
Ta fram tekniska lösningar inom el- och kraftförsörjning
Delta i eller ansvara för elkonstruktion och teknisk dokumentation
Medverka i tekniska utredningar och felanalyser
Arbeta med felsökning och problemlösning i produktionsanläggningen
Bidra till ökad driftsäkerhet genom förbättringsarbete och rotorsaksanalyser
Samordna och följa upp entreprenörer och leverantörer
Delta i riskanalyser och säkerhetsarbete
Samarbeta med kollegor inom el, mekanik, instrument och automation
Samverka med Yaras globala organisation och andra produktionsanläggningar
Beroende på erfarenhet och intresse kommer rollen att innehålla olika grad av projektledningsansvar.
Vem är du?
Vi söker dig som trivs med att ta ansvar, samarbeta med andra och omsätta idéer till praktiska lösningar.
Du har ett genuint teknikintresse och motiveras av att lösa problem, utveckla anläggningar och skapa långsiktiga förbättringar.
För att lyckas i rollen tror vi att du är:
Säkerhetsmedveten och ansvarstagande
Strukturerad och självgående
Lösningsorienterad och analytisk
Kommunikativ och samarbetsinriktad
Nyfiken och intresserad av att utvecklas inom ditt område
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2026-07-20KvalifikationerKvalifikationer
Ingenjörsutbildning inom elteknik eller motsvarande kompetens genom erfarenhet
Erfarenhet av arbete inom elteknik
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet av elkonstruktion
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet från processindustri
Erfarenhet av SAP PM
Erfarenhet av AutoCAD eller liknande konstruktionsverktyg
Erfarenhet av DCS- och SIS-system
Därför ska du välja Yara
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en tekniskt avancerad verksamhet där du är med och påverkar framtidens anläggningar. Rollen erbjuder stor variation, eget ansvar och möjligheten att följa projekt hela vägen från idé till driftsättning.
Vi erbjuder bland annat:
En utvecklande ingenjörsroll med stor teknisk bredd
Möjlighet att driva egna projekt och förbättringsinitiativ
Samarbete med erfarna och kompetenta kollegor
En stark säkerhetskultur
Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom en global organisation
En arbetsplats med framtidstro, investeringar och spännande utvecklingsprojekt
Vi är ett lag med bred kompetens och olika erfarenheter. Hos oss får du stort eget ansvar samtidigt som du blir en del av en grupp som stöttar varandra, delar kunskap och har roligt tillsammans.Kontaktuppgifter för detta jobb
Frågor om tjänsten besvaras av:
Timothy Brownell
Chef Teknisk Service
073-707 62 74 Timothy.Brownell@yara.com
Jozef Meglic
El-anläggningsansvarig
070-642 25 05 Jozef.Meglic@yara.com
Ludvig Takacs
HR
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Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Yara AB
(org.nr 556042-6792) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Köpingsfabriken Jobbnummer
10007552