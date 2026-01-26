Elingenjör till Finnlines fartyg i Malmö
Finnlines Ship Management AB / Fartygsbefälsjobb / Malmö
2026-01-26
Till Finnlines fartyg med hemmahamn Malmö söker vi nu Elingenjör
Till våra svenskflaggade fartyg söker vi nu elingenjör för vikariat och/eller rederianställning.
Tjänstgöring ombord innebär heltid och 2 veckor ombord, 2 veckors ledighet, 2 veckor ombord fyra veckors ledighet.Publiceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Vi söker Dig som har flerårig erfarenhet av elingenjörs arbeten ombord större fartyg.
Du är nyfiken, envis och går in för att felsöka och lösa uppkommande elektriska/elektroniska problem.
Du kan jobba både enskilt och i team, samt bemöta kollegor och chefer professionellt.
Du har lätt för att kommunicera och Du är noggrann samt uppmärksam. Du tar egna initiavtiv och kan jobba under stundtals högt tempo
Vi ser gärna att Du har utbildning som elingenjör eller likvärdig utbildning.
Behörigheter som krävs är: Fartygselektriker, läkarintyg för sjöfolk, sjömansbok, Basic Safety Training och Grundläggande Sjöfartsskydd samt Crowd.
Det är meriterande om Du tjänstgjort ombord Ro-Ro eller Ro Pax fartyg tidigare.
Vårt koncernspråk är engelska därav ser vi att Du har goda engelskkunskaper. Svenska är ett krav
Vi tillämpar provanställning. Tjänsterna tillsätts löpande, så vi är tacksamma för ansökningar så snart som möjligt.
Ansök på www.finnlines.com.
Inkludera CV med referenser och scannade behörigheter
Vi ser framemot din ansökan och hoppas att du ska trivas i våra team ombord! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Detta är ett heltidsjobb.
