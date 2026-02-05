Elingenjör sökes till globalt teknikföretag
Framtiden i Sverige AB / Elektronikjobb / Finspång Visa alla elektronikjobb i Finspång
2026-02-05
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Framtiden i Sverige AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med avancerade tekniska analyser och bidra till utvecklingen av framtidens energilösningar? Vi söker nu en elingenjör till ett globalt teknikföretag där du får ta dig an komplexa ingenjörsutmaningar i en innovativ och kunskapsdriven miljö.
Om rollen som elingenjör
Som elingenjör arbetar du med att utveckla, designa och dokumentera elektriska system och installationer. Rollen innebär att skapa tekniska lösningar, ta fram ritningar och scheman, lösa tekniska problem samt samarbeta med olika funktioner som montage, inköp, underleverantörer och projektledning. Arbetet kan omfatta allt från konstruktion och installation till felsökning, standardisering och tekniska utredningar.
I rollen kommer du att:
Utveckla och konstruera elektriska system och komponenter som generatorer, skydds- och styrsystem, låg- och mellanspänningsutrustning, frekvensomriktare, servodrifter, skåp, kopplingslådor och kabelsystem.
Arbeta i både utvecklings- och orderprojekt genom att skapa teknisk dokumentation, utföra beräkningar och normutredningar, hantera driftsproblem samt bidra till förbättringar i konstruktion och funktion.
Använda konstruktionsverktyg som COMOS och liknande system för att ta fram ritningar, layouter och andra tekniska underlag som stödjer projektens genomförande.
Du blir en del av ett kompetent team av elingenjörer där erfarenhetsutbyte, problemlösning och teknisk utveckling står i fokus. Rollen ger dig möjlighet att arbeta med några av de mest krävande tekniska utmaningarna inom energi- och industrisektorn och att påverka framtidens hållbara lösningar.
Om dig
Vi söker dig som har en stark analytisk förmåga och ett genuint intresse för teknik och problemlösning. Du är strukturerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta i team där samarbete och kunskapsdelning är centralt.
Skallkrav för tjänsten:
Minst högskoleingenjörsexamen inom elektroteknik, elektronikdesign, elkraft eller likvärdig inriktning
Förmåga att ta fram elektrisk dokumentation såsom kretsscheman, layouter och installationsunderlag.
Flytande engelska i tal och skrift
Meriterande är relevant arbetslivserfarenhet.Publiceringsdatum2026-02-05Företaget
Kunden är ett globalt företag som är specialiserat på energiteknik. Företaget tillhandahåller lösningar och produkter för att producera, överföra och distribuera energi på ett effektivt och hållbart sätt. Kunden är involverad i hela energivärdekedjan, inklusive kraftgeneration, förnybara energikällor, kraftöverföring och smarta nätlösningar.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultchefen har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterare Sofia Flogén via e-post: sofia.flogen@framtiden.com
. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning, personlighetstest och intervju på plats hos vår kund. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse, vi söker dig som tar examen till sommaren 2026!
Placeringsort: Finspång
Arbetstid: Mån-fre kl 08:00-17:00 (möjlighet till flex)
Omfattning: Heltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52034_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
612 31 FINSPÅNG Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Sofia Flogén sofia.flogen@framtiden.com Jobbnummer
9726222