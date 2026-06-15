Elingenjör
Outokumpu Stainless AB / Elektronikjobb / Avesta Visa alla elektronikjobb i Avesta
2026-06-15
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Elkraftsingenjör – Outokumpu Avesta, Centralt Underhåll
Nu söker vi en Elkraftsingenjör till Avesta – en nyckelroll för dig som vill kombinera tekniskt ansvar, utveckling och nära samarbete med andra funktioner. Hos oss får du möjlighet att arbeta med ett komplext internt elkraftsystem i en verksamhet där säkerhet, kvalitet och långsiktighet står i centrum.
Om rollen
Som elkraftsingenjör har du en nyckelroll i förvaltning och utveckling av det interna elkraftsystemet för att möjliggöra säker, stabil och framtidssäkrad energiförsörjning. Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa att vårt högspänningsnät är säkert, tillförlitligt och rustat för framtiden.
Arbetet är varierande och innebär nära samarbete med produktion, underhåll, projektorganisation och externa parter såsom nätägare, konsulter och entreprenörer. Du är en teknisk specialist som bidrar med expertis i allt från daglig drift och felsökning till investeringar, projekt och förbättringsarbete.
Du har också en viktig roll i att säkerställa att lagar, föreskrifter och standarder följs samt att teknisk dokumentation, skyddsinställningar och underhållsstrategier hålls uppdaterade.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för teknisk förvaltning av interna elkraftanläggningar såsom ställverk, transformatorer och skyddssystem
Säkerställa hög driftsäkerhet och personsäkerhet enligt gällande regelverk
Delta i eller leda projekt vid ny‐, om‐ och reinvesteringar
Utföra eller beställa nätanalyser och elkraftberäkningar
Medverka vid driftstörningar, felsökning och rotorsaksanalyser
Stötta verksamheten i riskbedömningar, arbetsberedningar och arbetsmiljöfrågor kopplade till elkraft
Koordinera och följa upp underhållsinsatser samt säkerställa att dessa är korrekt hanterade i underhållssystem
Arbeta med standardisering, digitalisering och ständiga förbättringar inom elkraft och energiförsörjning
Ansvara för NetControl samt delta i inspektioner av elkraftsanläggningar, även med hjälp av drönare
Delta i beredskap som hanterar oplanerade störningar
Vem är du?
Vi söker dig som har en civil‐ eller högskoleingenjörsutbildning inom elkraft, eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av arbete med elkraftanläggningar och känner dig trygg i både tekniska analyser och praktiska frågeställningar.
Du har god datorvana och är van att arbeta i system för exempelvis elkraftstyrning, underhåll och ekonomi. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Som person
Du arbetar strukturerat, tar ansvar och har ett högt säkerhetsmedvetande. Samtidigt är du lösningsorienterad och trivs i en vardag där arbetsuppgifterna varierar och där du får samarbeta med många olika kompetenser.
Du är bekväm med att fatta tekniska beslut, lyfta risker och bidra till förbättringar som stärker driftsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö.
Hos Outokumpu får du
• Ett varierat och tekniskt utmanande jobb i en modern industrimiljö
• Möjlighet att arbeta med avancerad processteknik och utvecklas i din roll
• En trygg anställning i en global koncern som satsar på hållbarhet, säkerhet och innovation
• Kollegor som delar din passion för teknik och problemlösning
Varför Outokumpu?
Outokumpu är en global ledare inom rostfritt stål och spelar en viktig roll i den gröna omställningen. Med över 100 års erfarenhet är vi idag en av världens mest hållbara producenter av rostfritt stål – ett material som är 100 % återvinningsbart.
I Avesta finns en av våra största produktionsenheter där avancerad teknik möter lång tradition och kunskap. Hos oss blir du en del av ett internationellt företag som investerar både i människor och processer för att skapa framtidens industri.
Vi erbjuder
• En dynamisk arbetsmiljö i en internationell koncern
• Stora möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar inom företaget
• Trygg anställning med kollektivavtal och attraktiva förmåner
• En arbetsplats som präglas av säkerhet, hållbarhet och innovation
• Möjlighet att bidra till en mer hållbar framtid genom ditt arbete
Ansökan & frågor
Låter det ovan beskrivna som din nästa utmaning? Skicka in en ansökan senast 2026-08-07, vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi vill informera om att semesterperioden kan medföra vissa förseningar i rekryteringsprocessen och återkopplingen. Tack för ditt tålamod och din förståelse – vi återkommer så snart vi kan.
Kontakta gärna Patrik Lindholm rekryterande chef, patrik.lindholm@outokumpu.com
om du har frågor gällande tjänsten.
Kontakta Josefine Frisendahl, Talent Acquisition Partner via mail josefine.frisendahl@outokumpu.com
om du har frågor gällande din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Outokumpu Stainless AB
(org.nr 556001-8748)
Bergsnäsgatan 11 Jernverket (visa karta
)
774 22 AVESTA Arbetsplats
Avesta Works Jobbnummer
9964346