Elingenjör

Primecomp AB / Maskiningenjörsjobb / Arboga
2025-09-03


PrimeComp är ett teknikkonsultbolag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår kombinerade erfarenhet och unika utbud av teknikområden erbjuder vi tjänster för att skapa lönsamma, innovativa och hållbara lösningar. Vi söker nu en erfaren elkonstruktör till ett långsiktigt och spännande uppdrag hos vår kund inom försvarsindustrin. Du blir en del av en kompetent konstruktionsavdelning där samarbete, kvalitet och tekniskt djup står i fokus. Rollen passar dig som vill arbeta nära produktutveckling, förbättringsarbete och tillverkning i en högteknologisk miljö.
Om rollenSom elkonstruktör ansvarar du för att utveckla och underhålla teknisk dokumentation, elscheman och konstruktionsritningar. Du bidrar aktivt i utvecklings- och förbättringsarbeten och är ett viktigt tekniskt stöd både internt och i kundnära sammanhang. Rollen innebär även nära samarbete med produktionen och arbete med produktförbättringar på befintliga lösningar.
Exempel på arbetsuppgifter:
Skapa elektriska sammanställningsritningar och elscheman


Arbeta i PLM-verktyget IFS Surf för att skapa och underhålla artiklar och artikelstrukturer


Ta fram konstruktionsplaner, specifikationer, instruktioner och rapporter


Bidra till metod-, produkt- och processutveckling


Stötta sälj-/förstudieorganisation i konstruktionsanalys


Vara tekniskt stöd till produktion och hantera anpassningar vid behov

Din profil
Vi söker dig med flerårig erfarenhet och en senior kompetensnivå inom elkonstruktion. Du är noggrann, lösningsorienterad och trivs i en miljö där teknik, kvalitet och säkerhet står i fokus.
Krav:
Minst 7 års erfarenhet av elkonstruktion och installation


Mycket goda kunskaper i AutoCAD Electrical


Erfarenhet av Microsoft Office


Tidigare arbete med PDM/PLM-system, gärna IFS Surf


God kommunikativ förmåga på både svenska och engelska


Van att arbeta i projektform och i tekniskt komplexa miljöer

Meriterande:
Kunskap inom tele- och elektronikutveckling

Övrig information
Arbetsmodell: På plats i Arboga


Start: Så snart som möjligt


Uppdragsperiod: Tillsvidare/löpande uppdrag


Säkerhetsprövning: RK3 (säkerhetsklassat uppdrag - säkerhetsprövning krävs)


Språk: Svenska och engelska, flytande i tal och skrift

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
PrimeComp AB (org.nr 556912-4950)

Arbetsplats
PrimeComp

Kontakt
Donesito Gonzalez
donne.gonzalez@primecomp.se
+46 70-404 26 66

Jobbnummer
9489002

