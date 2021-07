Elingenjör - arbeta med projektledning & renritning - Semcon Sweden AB - Elkraftsjobb i Växjö

Semcon Sweden AB / Elkraftsjobb / Växjö2021-07-06Vi söker nu efter en elingenjör som vill arbeta med både renritning och projektledning med vårt inhouse-team i Växjö.Ditt jobb hos oss kommer att vara flexibelt, utmanande och riktigt roligt! I vårt ledarskap är det viktigt med personlig utveckling. För att du ska bli ännu vassare som ingenjör vill vi ge dig rätt utmaningar och möjligheter. Att vara professionell i sitt agerande är en given del av rollen som konsult men det är viktigt att komma ihåg att vi också är människor. Därför har vi fokuserat på en avslappnad, välkomnande och öppen stämning på avdelningen med syftet att främja samarbeten.Vårt inhouseteam arbetar med att kontrollera, uppdatera, sammanställa och förbättra teknisk dokumentation inom energi och elkraftförsörjning, för t.ex. omformarstationer till järnväg. Som team går vi igenom ritningar med olika status som finns inlagt i ritningssystem och pärmar. Vi sammanställer ritningarna till en uppdaterad och reviderad version per station och levererar till kund. Arbetet sker både för stora och mindre stationer med planeringsmöten i Teams såväl som på plats hos Semcon i Växjö. Vi är skickliga i CAD verktyg såsom Elprocad, Eplan eller liknande, men i detta projekt jobbar vi företrädesvis i Autocad.Nu letar vi efter vår nya kollega!Som person har du ett naturligt driv och brinner för att bygga en stark kultur med goda relationer. Det är tillsammans vi är starka. Vi tror att du som person har en naturlig nyfikenhet för lärande och för andra människor, samt en förmåga att skapa engagemang och driv hos dina kollegor.Förutom att arbeta operativt med renritning kommer du ta dig an rollen som operativ projektledare för vårt team. Du driver arbetet framåt och säkerställer att alla projektmedlemmar har vad de behöver för att kunna leverera. Som projektledare kommer du att rapportera till projektägare och ledning månatligt. Vidare är en nära dialog med våra kunders representanter en förutsättning för att du ska bli lyckosam i rollen. Med god kännedom om elkraftskonstruktion och öga för detaljer söker du ständigt efter utvecklingsområden i vår leverans. Du är en nyckelspelare i vår affärsutveckling och relationsbyggande i kundrelationen.För att vara lyckosam i rollen tror vi att du har med dig några års erfarenhet som elingenjör inom järnväg och/eller industri, gärna från fältet. Du har en med dig en högskoleutbildning inom elkraft eller dylikt samt har en god svenska och engelska.Det är meriterande om du arbetat som projektledare och/eller med renritning sedan tidigare.Är det dags för en ny utmaning? Vi behöver dig!Vi går igenom ansökningarna senast i augusti.Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta Team Manager Pär Tudén på par.tuden@semcon.com Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-07-06Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Semcon Sweden AB5850628