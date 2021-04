Elinc Sweden AB söker framtidens servicetekniker till Skövde! - Tranpenad Bemanning i Stockholm AB - Maskinreparatörsjobb i Skövde

Tranpenad Bemanning i Stockholm AB / Maskinreparatörsjobb / Skövde2021-04-07Elinc Sweden AB växer och söker framtidens servicetekniker till Skövde. Låter det som ett jobb för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!OM TJÄNSTENNu söker vi på Tranpenad tre servicetekniker till vår kund Elinc Sweden AB i Skövde. Som servicetekniker består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att reparera maskiner samt utföra allmän service på dessa.2021-04-07Service och underhåll på verktygsmaskinerReparationerGeometriska kontrollerVibrationsmätningOmbyggnader och renovering av maskinerViss administration i OfficeprogrammenOM DIG SOM SÖKERSom person tror vi att du är social och gillar att jobba med service och underhåll. Vi ser helst att du har en utbildning inom el/automation, el och/eller mek. Du är en positiv person som har lätt att bemöta människor på ett professionellt sätt. Har du erfarenheter från underhåll på CNC maskiner sedan tidigare är det en stor merit.Tidigare arbetat i OfficeprogrammenObehindrad svenska i tal och skriftB-körkortMeriterande:Utbildning inom el/och eller mekanikErfarenhet från underhåll på CNC-maskinerNågra års arbetslivserfarenhetVAD ELINC KAN ERBJUDA DIGVare sig du är anställd i Sjuntorp Truck/maskin, Sjuntorp Produktionsteknik, Elinc eller JOPRO är du en del av ett glatt gäng med god gemenskap. Dess tillvaro genomsyras av den goda "Sjuntorpsandan" och de ser fram emot att se dig som sin nya arbetskamrat! Som anställd i Sjuntorp-koncernen kommer du få möjlighet till vidareutbildning både inom vår organisation och hos våra leverantörer.Gå gärna in på www.absjuntorp.se http://www.elinc.se) för att läsa mer om deras bolag.ÖVRIGA VILLKORTjänsterna är på heltid, tillsvidare med tillträde enligt överenskommelse under våren/sommaren 2021. Arbetstiderna är oftast dagtid på vardagar men vissa uppdrag kan innebära övertid och övernattning. Placeringsort är Skövde.OM ELINC SWEDEN ABElinc Sweden AB ingår i Sjuntorp-koncernen som består av bolag som tillsammans utgör en komplett leverantör till industrin. Vi erbjuder våra kunder:Kvalificerat underhållsarbete på CNC-maskiner, svetsutrustningar, mmFlytt och installationer av maskiner,Elinstallationer,Mekaniska arbeten,Konstruktion och tillverkning av specialmaskiner,Automationslösningar, fixturer och jiggar,Service, reparationer och renoveringar av truckar, jordbruk och entreprenadmaskiner,Uthyrning och försäljning av truckar och liftar,ReservdelarANSÖKANSkicka in din ansökan redan idag på www.tranpenad.se http://www.tranpenad.se/) då intervjuer sker löpande. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon. Vid frågor om tjänsten, kontakta Daniel Lennartsson, 076 - 867 45 80.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-23Tranpenad Bemanning i Stockholm AB5676403