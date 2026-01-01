Elgiganten XX söker Sales Advisor
2026-01-01
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök. Vi har i dag närmare 3 400 anställda och totalt 170 Phonehouse-butiker och varuhus över hela landet. Som anställd på Elgiganten är du en del av något mycket större och verksamheten utgörs av flera viktiga funktioner såsom varuhus, butiker, e-handel, nordiskt centrallager och kundtjänst. Bli en del av oss och var med på vår framgång!
Har du lätt att prata med människor och behärskar samtidigt konsten att lyssna? Då kan du vara vår nästa stjärnsäljare!
Att arbeta på Elgiganten är både roligt, utmanande och fartfyllt. Det är inte bara vårt gemensamma intresse för det vi säljer som binder oss samman. Här finner du människor - med en äkta vilja att hjälpa andra hitta glädjen i den magiska världen av teknik.
Din roll som Sales Advisor
Den viktigaste uppgiften för dig som Sales Advisor är att hitta den perfekta lösningen för just din kund genom att lyssna aktivt, svara på frågor och vägleda kunden till bästa köp. Du drivs av att nå dina mål, du nöjer dig inte heller där utan vill ständigt överträffa dig själv och nå ett ännu högre resultat. Utveckling, utbildning och hålla din kompetens inom området teknik uppdaterad är något som kommer vara en naturlig del i ditt arbete.
Vem är du?
Som säljare på Elgiganten är dina personliga egenskaper och motivation det viktigaste. Du älskar att möta kund och uppnå dina mål, och såklart har roligt när du gör det!
Vi ser att du
• Alltid har kunden i fokus och drivs av att ge varje besökare personlig service
• Har en genuin känsla för service och älskar att jobba med människor
• Brinner för försäljning och trivs att arbeta mot mål
• Har lätt för att lära och en vilja att utvecklas
• Är engagerad, ansvarstagande och en vilja att göra ditt bästa
Ett intresse för de varor och tjänster som vi säljer är en stor fördel men vi kommer vid din introduktion att förse dig med de kunskaper och utbildningar som krävs i rollen, allt för att du ska lyckas och trivas tillsammans med oss.
Vilka är vi?
Vår kultur är viktig för oss och våra värderingar genomsyrar allt vi gör, vi söker nu en kollega som vill bli en del av vår gemenskap och precis som vi drivs av och delar våra värderingar: Win Together, Play Together, Grow Together and be Different Together.
På Elgiganten tror vi att våra olikheter gör oss starkare och sammanhållningen är en styrka. Här jobbar drivna personer med stort intresse för både våra kunder och varandra. De som ser möjligheter, gillar snabba förändringar och drivs av att bidra till positiva resultat brukar trivas väl hos oss. Det är personer med energi som har en förmåga att naturligt ta egna initiativ och som vill utvecklas.
Utveckling hos oss
Vårt mål är att bli branschens bästa arbetsgivare och vi tror att vi når dit bland annat genom vårt goda ledarskap. På Elgiganten skapar en god ledare engagemang, arbetsglädje och motiverade medarbetare. Utveckling och interna utbildningar är något som vi valt att investera i, här innefattas träning i produktkunskap, kundmöte och ledarskapsutbildningar.
Elgiganten erbjuder
• Avtalsenlig lön och pension
• Generöst bonusavtal
• Förmåner inom friskvård och personalköp
• Internt utbildningsprogram för medarbetare och ledare
• Goda karriärmöjligheter
Övrig information
Anställningsform: Vikariat/Tillsvidare, provanställning tillämpas
Omfattning: xx% arbetstiderna innefattar även kvällar och helger
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är xxxx-xx-xx
På Elgiganten strävar vi efter mångfald och välkomnar därför alla sökande, oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund. Observera att vi använder tester och bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen. Vi ser fram emot din ansökan!
